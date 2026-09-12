Füze ve İHA saldırılarına karşı yeni plan: Dubai dev havalimanını yer altına taşıyor

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İran ile ABD ve İsrail arasındaki savaşın en yoğun yaşandığı dönemde hava saldırılarının hedefi olan Dubai, havacılık altyapısını güçlendirmek için harekete geçti. Dubai Airports Üst Yöneticisi (CEO) Paul Griffiths, inşa edilecek yeni havalimanında yakıt tankları gibi hayati öneme sahip kritik altyapıların yer altında tutulabileceğini ve tesislerin bazı bölümlerinin güçlendirileceğini açıkladı.

Yıllık 250 milyon yolcu kapasitesine sahip olması hedeflenen milyarlarca dolarlık dev havalimanı projesinin tasarım sürecinde yakıtın yer altında depolanması gibi dayanıklılık önlemleri değerlendirilirken, projenin yaşanan savaş nedeniyle küçültülmeyeceği vurgulandı.

Saldırılarda yer üstü yakıt tankları hasar görmüştü

Dubai’nin mevcut ana havalimanı olan DXB’deki yer üstü yakıt depolama tankları, bölgedeki savaşın en şiddetli evresinde düzenlenen saldırılarda hasar almış ve operasyonların kısa süreliğine durmasına yol açmıştı. Aksamanın ardından uçuşlar bir saat içinde yeniden başlatılmıştı. Çatışmaların ilk haftalarında Dubai’nin bazı bölgeleri ve havalimanı yakınları İHA ile balistik füzelerin hedefi olmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) genelinde yüzlerce kişi yaralanırken 12’den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

"111 uyarının 16'sında saldırı gerçekleşti"

Süreç boyunca BAE makamları ve orduyla gerçek zamanlı iletişim kurduklarını belirten Griffiths, yolcuların saldırı uyarıları esnasında hızla yer altı alanlarına tahliye edildiğini ve havalimanında herhangi bir can kaybı yaşanmadığını dile getirdi.

Havalimanı verilerine göre, toplam 111 uyarının 16’sında fiili saldırı gerçekleşti ve bu saldırıların çoğu yüzeysel hasarlarla atlatıldı. Yapılan hızlı müdahalelerle normal operasyonlara dönüş süresi bazı durumlarda yaklaşık 10 dakikaya kadar indirildi.

Yolcu trafiği toparlanma sürecine girdi

Savaşın patlak verdiği şubat ayında Emirates filosunun tamamını yere indirmek zorunda kalmış, ancak birkaç gün içinde BAE askeri uçaklarının koruduğu dar hava koridorları üzerinden seferlerine yeniden başlamıştı.

Krizin etkisiyle Dubai Havalimanı’ndan geçen yolcu sayısı şubattaki 7,4 milyon seviyesinden mart ayında 2,5 milyona kadar geriledi. Temmuz ayında 6,3 milyona yükselen yolcu trafiğinde DXB kullanıcılarının yüzde 78’inin geri döndüğü kaydedildi. 50’den fazla hava yolu şirketinin Dubai seferlerine yeniden başladığı, British Airways’in ise ekim ayında uçuşlarını başlatacağı bildirildi. Yolcu trafiğinin önümüzdeki yılın başlarında tamamen toparlanması bekleniyor.