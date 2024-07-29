G20 deklarasyonu: Bakanlar, zengin vergisi için kağıt üzerinde anlaştı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları zirvesinin ardından uluslararası vergi işbirliğine ilişkin deklarasyon yayımlandı. Brezilya dönem başkanlığında 25-26 Temmuz'da Rio de Janeiro kentinde düzenlenen toplantıların ardından yayınlanan deklarasyonda ultra yüksek net servete sahip bireylerin etkili şekilde vergilendirilmesini sağlamak için işbirliği içinde olmaya çalışılacağı belirtildi.

Söz konusu deklarasyonda, "Vergi egemenliğine tam saygı göstererek, ultra yüksek net servete sahip bireylerin etkili bir şekilde vergilendirilmesini sağlamak için işbirliği içinde olmaya çalışacağız" ifadeleri kullanıldı. İşbirliğinin en iyi uygulamaların paylaşılmasını ve vergi ilkeleri etrafındaki tartışmaların teşvik edilmesini içereceği belirtilen deklarasyonda, bu konuların G20 ve diğer ilgili forumlarda tartışılmaya devam edileceğine işaret edildi. Deklarasyonda, son zamanlarda eşitsizliklerle mücadele etmek, daha adil ve daha ilerici vergi sistemlerini teşvik etmek amacıyla birçok G20 ülkesi tarafından gerçekleştirilen yerel vergi reformlarının takdir edildiği belirtilerek, reform çabalarının güçlendirilmesi taahhüdünde bulunulduğu kaydedildi.

Plan, önde gelen üye ülkelerin bakanları tarafından desteklense de ABD Hazine Bakanı Janet Yellen fikre sıcak bakmadığını belli etmişti. Çok sayıda ülke bildiriyi desteklese de uygulanmasının zor olacağına dikkat çekiliyor. AB Vergi Gözlemevi Direktörü Gabriel Zucman, yaptığı açıklamada, "Artan oranlı bir vergi sistemi gerçekten de demokratik toplumlarımızın temel direği. Süper zenginler, diğer sosyoekonomik gruplara kıyasla oransal olarak daha az vergi ödüyor” dedi.

Zucman, yüzde 2'lik bir servet vergisinin uluslararası koordinasyonla kararlaştırılmasının, zenginlerin de kaçmak için farklı ülkelere gitmesini engelleyeceğini savundu. Vergi konusundaki uluslararası işbirliğinin Birleşmiş Milletler'deki görüşmelerde mi yoksa daha zengin demokrasilerden oluşan bir grup olan Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) aracılığıyla mı yapılacağı konusunda şimdiden çatlaklar oluştu. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, G20 toplantısı sırasında Reuters'a, son üç yıldır küresel iki parçalı bir kurumlar vergisi anlaşması için müzakereleri yürüten OECD'nin bu tür görüşmeleri ele almak için daha iyi bir konumda olduğuna inandığını söyledi.

Yumuşak iniş olasılığı arttı

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, pek çok zorluğun devam etmesine rağmen küresel ekonomide "yumuşak iniş" olasılığının arttığını bildirdi. Küresel ekonomik görünüm ve devam eden zorluklara değinilen G20 zirvesi sonuç bildirisinde, "Pek çok zorluk devam etse de küresel ekonomide yumuşak iniş olasılığının artması bizi cesaretlendiriyor" ifadeleri kullanıldı. Bildiride, iyi ayarlanmış para politikası ve arz şoklarının azalması sayesinde enflasyonun yüksek seviyelerden düşmeye devam ettiği aktarıldı.

Ekonomik aktivitenin dünyanın birçok yerinde beklenenden daha dirençli olduğunu kanıtladığına işaret edilen bildiride, ancak toparlanmanın ülkeler arasında son derece dengesiz olduğu ve bunun da ekonomik ayrışma riskine katkıda bulunduğu kaydedildi. Bildiride, orta ve uzun vadeli küresel büyüme beklentilerinin tarihsel ortalamaların altında olmasından endişe duyulduğu ifade edildi. Görünüme yönelik risklerin genel olarak dengeli kalmayı sürdürdüğü belirtilen bildiride, savaşlar ve artan çatışmaların, ekonomik ayrışmanın, beklenenden daha kalıcı enflasyonun uzun vadede daha yüksek faiz oranlarına yol açmasının, aşırı hava olaylarının, aşırı kamu ve özel borçlanmanın, birçok ülkenin özel sektöründeki sınırlı mali tamponların, beklenenden düşük verimlilik artışının ve yapay zeka da dahil olmak üzere yeni teknolojilerin olası olumsuz etkilerinin aşağı yönlü riskler olduğu aktarıldı.