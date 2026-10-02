G20'de aşırı kapasite çatlağı: Milwaukee'den uzlaşı çıkmadı

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G20 ticaret bakanları perşembe günü Milwaukee'de toplandı. Bakanlar gıda ticaretinin zorlayıcı eylemlerle silah olarak kullanılmasını kınama konusunda uzlaşırken, yapısal aşırı sanayi kapasitesi ve tedarik zincirlerinde zorla çalıştırmanın ortadan kaldırılması başlıklarında ortak bildiri çıkmadı.

ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ancak aşırı kapasite konusunda konsensüs sağlanamadığını açıkladı. Greer, toplantıda birçok bakanın özellikle Çin kaynaklı aşırı kapasitenin piyasaları ucuz ihracatla doldurmasından endişe duyduğunu dile getirdiğini belirtti.

ABD'nin hedefinde Çin var

Trump yönetimi, Çin'i aşırı üretimde başlıca sorumlu olarak gösteriyor ve Norveç'ten Bangladeş'e kadar çeşitli ülkeler hakkında soruşturma yürütüyor. Yönetim, Çin üretimi çeliğin yanı sıra otomobil, batarya, kâğıt ve yarı iletkenlerdeki aşırı üretimin ABD'li üreticileri zayıflattığını savunuyor.

ABD-Kanada gerilimi sürüyor

Milwaukee'deki temaslarda ABD ile Kanada arasındaki ticaret anlaşmazlığında ilerleme sağlanamadı. Başkan Donald Trump yaz aylarından bu yana Kanada'dan yaklaşık 20 milyar dolarlık ithalata yüzde 50 gümrük vergisi uygularken, Kanada da ABD ürünlerine misilleme tarifeleri getirdi.

Trump'ın bu hafta alkollü içecekler, süt ürünleri ve motosikletler dahil yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki Kanada mallarının ithalatını yasakladığı bildirildi. Kanada Ticaret Bakanı Maninder Sidhu, iki ülkenin benzer sorunlarla karşı karşıya olduğunu söyleyerek işbirliği çağrısı yaptı.

Zorla çalıştırma faslında da kilitlenme

Ticaret liderleri, zorla çalıştırma yoluyla üretilen malların ithalatını yasaklama konusunda da anlaşamadı. Greer, bazı ülkelerin bu alanda yasak taahhüdü vermek istemediğini söyledi. Trump yönetiminin zorla çalıştırmayla bağlantılı gerekçelerle 60'tan fazla ülkeye çift haneli gümrük vergileri uyguladığı biliniyor.