G20'de fosil yakıt anlaşmazlığı

Hindistan'da toplanan kısaca G20 olarak bilinen dünyanın önde gelen ekonomileri, bazı üretici ülkelerin itirazları üzerine fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması konusunda uzlaşmaya varamadı.

Bilim insanları ve kampanyacılar, Çin'den Amerika Birleşik Devletleri'ne kadar uzanan coğrafyada aşırı hava koşulları dünyanın karşı karşıya olduğu iklim krizinin altını çizerken, uluslararası kuruluşların küresel ısınmayı engellemek için harekete geçmekte ayak sürümesinden bıkmış durumdalar.

G20 enerji yetkililerinin Hindistan'ın sahil eyaleti Goa'nın Bambolin kasabasında dört gün süren toplantılarının sonunda ortak bir bildiri yayınlamaları bekleniyordu.

Ancak 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kapasitelerinin üç katına çıkarılması da dahil olmak üzere yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle bu karar alınamadı.

G20 üyesi ülkeler, gelişmekte olan ekonomilerde iklim eylemi için yılda 100 milyar doları ortaklaşa harekete geçme hedefine ulaşmaya çağıran ve Ukrayna'daki savaş konularında da uzlaşmaya varamadı.

Konu hakkında bilgi sahibi iki kaynak, fosil yakıt kullanımının gün boyu süren tartışmalarda bir paratoner haline geldiğini, ancak yetkililerin "hız kesmeden" kullanımı engelleme konusunda fikir birliğine varamadığını söyledi.

Cuma günü geç saatlerde Reuters tarafından incelenen bir taslakta şöyle deniyordu: "Farklı ulusal koşullara uygun olarak azaltılmamış fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması yönünde çaba sarf edilmesinin önemi vurgulanmıştır."

Ancak Cumartesi akşamı ortak bir bildiri yerine, "Diğerlerinin azaltma ve uzaklaştırma teknolojilerinin bu tür endişeleri gidereceği konusunda farklı görüşleri olduğunu" belirten bir yönetim bildirisi yayınlandı.

Hindistan Enerji Bakanı R.K. Singh, konferansın sona ermesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, bazı ülkelerin fosil yakıtların aşamalı olarak azaltılması yerine karbon yakalama yöntemini kullanmak istediğini söyledi.

Bu ülkelerin isimlerini vermedi. Ancak büyük fosil yakıt üreticileri Suudi Arabistan, Rusya, Çin, Güney Afrika ve Endonezya'nın bu on yıl içinde yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması hedefine karşı çıktıkları biliniyor.