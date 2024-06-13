G7 liderleri Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredide sağlayacak: Teminat bloke hesaplardaki Rus parası

G7 liderlerinin iki günlük İtalya zirvesi sırasında Ukrayna'ya 50 milyar dolarlık kredi sağlaması bekleniyor. Anlaşma üzerinde çalışan diplomatlar planın hazır olduğunu, liderlerden itiraz beklemediklerini söyledi.

Buna göre, dondurulmuş haldeki 300 milyar dolarlık Rus varlığı teminat gösterilerek Kiev'e, savaş ve yeniden inşa çabalarında kullanılmak üzere 50 milyar dolar sağlanacak.

Anlaşma resmen duyurulmasa da Almanya Maliye Bakanı Christian Lindner, sosyal medya sitesi X üzerinden yaptığı açıklamada, "G7'den iyi haber: Ukrayna için bir 50 milyar dolar daha" dedi. Lindner, bu para için dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan faiz gelirinin kullanılacağını söyledi, detaylar üzerinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.

DW Türkçe'nin haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ofisinden de bir anlaşma olduğuna dair açıklama geldi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ise "sonuç almaya yakın olduklarını" belirterek hâlâ tartışılması gereken detaylar olduğunu vurguladı.

G7 toplantılarına davet edilen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, zirveden "önemli kararlar beklediğini" söylemişti.

"Trump önlemi" olarak görülüyor

Aslında daha önce Avrupa Birliği (AB), yılda 3 milyar dolara kadar Rus varlıklarından elde edilen faizin Ukrayna'ya aktarılmasında anlaşmıştı. Ancak G7'nin hedefi, önden toplu bir kredi ile daha çok ve hızlı para sağlamak.

Üst düzey bir AB yetkilisi anlaşma için "Bence tamam. Son anda bir liderin karşı çıkmasını beklemiyorum" derken, sürece dahil olan bir kaynak, anlaşma ile temel hedefin, "G7 masasında hangi lider oturursa otursun" Ukrayna'ya uzun soluklu yardımı garanti altına almak olduğunu söyledi.

Daha önce Amerikan basınında bu hamle "Trump önlemi" olarak da yorumlanmıştı. ABD'de Kasım'daki başkanlık seçimlerine dair anketler, Başkan Joe Biden'ın selefi Donald Trump'ın gerisinde kalabileceğini gösteriyor. Eski ABD Başkanı Trump, Ukrayna'ya silah yardımına şüpheyle yaklaşıyor, Rus lider Vladimir Putin lehine açıklamalarda bulunuyor.

Ayrıca Ukrayna'nın savaş çabasına destek veren diğer liderler; Muhafazakâr Partili Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Kanada lideri Justin Trudeau da ülkelerinde seçmen desteğini kaybediyor.

Öte yandan ABD, G7 toplantıları arifesinde Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıkladı. İşgalin başından beri sürekli olarak genişletilen kalabalık yaptırım listesine aralarında Çin ve Türkiye'nin de olduğu çeşitli ülkelerden yeni kişi ve şirketler eklendi. Yaptırımlar Moskova ile lojistik ve finansal işlemleri zorlaştırmayı hedefliyor.