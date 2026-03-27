G7 zirvesinde Hürmüz çatlağı: Rubio müttefikleri ikna turunda

Dünya siyaseti, Washington’ın İran’a tanıdığı 6-7 Nisan tarihli mühletin gölgesinde bir karar eşiğine gelmiş durumda. Trump’ın saldırı planlarını kısa süreliğine dondurması piyasalarda sınırlı bir rahatlama yaratsa da, müttefikler arasında Hürmüz Boğazı’ndaki ablukanın nasıl kaldırılacağı konusunda ciddi görüş ayrılıkları yaşanıyor. Paris’teki dışişleri bakanları toplantısında Rubio, müttefik ülkelerden Washington’ın "maksimum baskı" politikasına daha aktif destek verilmesini talep ediyor.

Müttefikler arasında ‘askeri seçenek’ ayrışması

G7 zirvesinin kapalı kapılar ardındaki en önemli gündemi, küresel petrol arzının ana damarı olan Hürmüz Boğazı'nın güvenliği. Avrupalı müttefikler, özellikle enerji maliyetlerinin kontrolsüz yükselişinden endişe duyarak askeri bir müdahaleden ziyade diplomatik koridorun açık tutulmasını savunuyor. Rubio ise müttefiklerine, Hürmüz’deki tıkanıklığın sadece ABD’nin değil, tüm dünyanın ortak sorunu olduğunu hatırlatarak daha sert bir duruş sergilenmesi gerektiğini vurguluyor.

Enerji piyasalarında bekle-gör dönemi

Trump’ın tanıdığı 10 günlük bu süre, küresel enerji piyasalarında bir "bekle-gör" dönemini de beraberinde getirdi. Petrol fiyatları Rubio’nun Paris’teki temaslarından gelecek sinyallere kilitlenmiş durumda. Eğer diplomatik masadan somut bir sonuç çıkmazsa, 6 Nisan sonrası için askeri senaryoların tekrar masaya geleceği ve bunun da petrol fiyatlarında yeni bir şok dalgası yaratabileceği konuşuluyor. Şu an için tüm gözler, Washington ve müttefiklerinin İran’ı masaya çekmek için bulacağı ortak paydada.