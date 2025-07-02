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G7’den İran’a sert çağrı: UAEA ile işbirliği şart

G7 Dışişleri Bakanları, İran’ı UAEA ile işbirliğine ve nükleer müzakerelere dönmeye çağırarak, taraflara çatışmayı tırmandırmama uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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G7’den İran’a sert çağrı: UAEA ile işbirliği şart
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G7 ülkeleri Dışişleri Bakanları, İran'a Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini sürdürme çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin nükleer programına ilişkin "kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak müzakerelerin" yeniden tarafı olması gerektiğini belirtti.

"Müfettişlere erişim izni verilmeli"

ABD Dışişleri Bakanlığı, G7 Dışişleri Bakanları açıklamasına ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

İran'ın sürdürülebilir ve güvenilir bir çözüm amacıyla UAEA ile işbirliğini sürdürmesi çağrısı yapılan açıklamada, Tahran yönetiminin UAEA'ya İran'daki tüm nükleer materyaller hakkında doğrulanabilir bilgiler sağlaması ve müfettişlere erişim izni vermesi gerektiği belirtildi.

 Taraflara çatışmayı tırmandırmama çağrısı

Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump tarafından duyurulan İran ile İsrail arasındaki ateşkesten memnuniyet duyulduğu ifade edilerek, taraflara çatışmayı tırmandırmama çağrısında bulunuldu.

 "İran asla nükleer silaha sahip olamayacak"

Katar'ın ateşkes sürecindeki "önemli rolünün" takdirle karşılandığı aktarılan açıklamada, İran'ın "asla nükleer silaha sahip olamayacağı" değerlendirmesi yapıldı.

"Müzakereler yeniden başlamalı"

Açıklamada, İran'ın nükleer programını ele alan "kapsamlı, doğrulanabilir ve kalıcı bir anlaşmayla sonuçlanacak müzakerelerin" yeniden başlaması talep edildi.

İran'ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olmaya devam etmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Orta Doğu'da barış ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadesi yer aldı.

İsrail'e destek yinelendi

Açıklamada ayrıca, "İsrail'in güvenliğine olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

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