Galaxy S26 alacaklara kötü haber: "Ramageddon" krizi fiyatları vuracak mı?

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Samsung'un önümüzdeki dönemde tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi Galaxy S26, lansman öncesinde küresel bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kaldı. Sektör kaynaklarından sızan bilgilere göre, küresel bellek pazarında yaşanan dalgalanmalar; Galaxy S26, Galaxy S26+ ve serinin tepe modeli Galaxy S26 Ultra’nın çıkış fiyatlarını doğrudan etkileme riski taşıyor.

Sektörü sarsan "Ramageddon" krizi ve maliyetler

Teknoloji dünyasında "Ramageddon" olarak adlandırılan küresel RAM ve bellek tedariki sıkıntısı, bileşen maliyetlerini hızla yukarı çekiyor. Akıllı telefonlarda kullanılan yüksek hızlı ve performanslı bellek modüllerinin üretimindeki kısıtlamalar ile artan talep, üreticileri zor bir kararın eşiğine getiriyor. Samsung'un bu artan çip maliyetlerini kendi bünyesinde sübvanse edip edemeyeceği ya da doğrudan tüketiciye mi yansıtacağı henüz netlik kazanmış değil.

Galaxy S26, S26+ ve S26 Ultra modellerine zam yansır mı?

Analistler, bellek tedarik zincirindeki fiyat artışlarının devam etmesi halinde Samsung’un Galaxy S26 ailesinde fiyat artışına gitmek zorunda kalabileceğini değerlendiriyor. Teknoloji tutkunlarının gözü kulağı resmi lansman tarihine çevrilmişken, artan parça maliyetlerinin amiral gemisi cihazların etiketine nasıl bir zam oranıyla yansıyacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.