Gallant: İsrail Ordusu Gazze'nin merkezine girdi

Rehinelerin serbest bırakılmadan herhangi bir insani ateşkes yapılmayacağını belirten Gallant, “Üzerimizdeki baskı artacak ancak rehineler geri dönene ve Hamas yenilene kadar mücadelemiz devam edecek” diye konuştu.

Filistinlilere bir kez daha güneye gitmeleri çağrısı yapan Gallant, Hamas veya İsrail'in Gazze'yi yönetmeyeceğini belirtti.

Hamas’ın 7 Ekim'de başlattığı saldırıya İsrail, yoğun hava bombardımanlarıyla karşılık verdi.

İsrail, Gazze’den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400’den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30’a yükselirken, Kassam Tugayları’nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, İsrail’in saldırılarda 4 bin 237’si çocuk, 2 bin 719’u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim’den bu yana yaşanan çatışmalarda birçok Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.