Galler Prensesi Kate Middleton'dan iyi haber: Kemoterapi tedavisi tamamlandı

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan yaklaşık 3 dakikalık videoda, Kate Middleton, kemoterapi tedavisini tamamladıktan sonra odak noktasının "kanserden uzak kalmak" olduğunu belirtti.

Galler Prensesi, bu gelişmeyi, eşi Prens William ve çocuklarıyla Norfolk'ta özel zaman geçirirken çekilen ve kendisi tarafından seslendirilen video aracılığıyla duyurdu.

Kate Middleton, paylaşımda, "Yaz sona ererken kemoterapi tedavimi nihayet tamamlamış olmanın ne kadar rahatlatıcı olduğunu anlatamam. Son 9 ay bir aile olarak bizim için inanılmaz derecede zor geçti. Bildiğiniz gibi hayat bir anda değişebiliyor ve biz de fırtınalı sularda ve bilinmeyen yollarda ilerlemenin bir yolunu bulmak zorunda kaldık." dedi.

Bu sürecin, her şeyden önce kendisi ve eşi Prens William'a, çoğu zaman hafife alınan hayattaki basit fakat önemli şeyler için düşünmeyi ve minnettar olmayı hatırlattığını dile getiren Galler Prensesi, şunları kaydetti:

"Kanserden uzak kalmak için elimden geleni yapmak artık odak noktam. Kemoterapiyi bitirmiş olmama rağmen, sağlığıma kavuşma ve tam iyileşme yolum uzun ve her günü olduğu gibi kabul etmeye devam etmeliyim."

Gelecek aylarda evden çalışacağını ve fırsat buldukça birkaç kamu görevi daha üstleneceğini söyleyen Prenses Kate, "Tüm yaşananlara rağmen iyileşmenin bu yeni aşamasına yenilenmiş bir umut duygusu ve hayata karşı duyduğum takdirle giriyorum." dedi.

Galler Prensesi, halka bu süreçteki destekleri için de teşekkür etti.

Geçen ay Norfolk'ta çekilen videoda, Kate Middleton, eşi ve çocuklarıyla ormanda ve sahilde birlikte vakit geçirirken, kart oynarken ve piknik yaparken görüldü.

Görüntüde, prensesin annesi Carole Middleton ve babası Michael Middleton da yer aldı.

Galler Prensesi, ocakta karın bölgesinden ameliyat geçirmişti

Prenses Kate, ocakta karın bölgesinden bir ameliyat geçirmişti. Ameliyat nedeniyle resmi görevlerine mart sonundaki Paskalya'ya kadar ara verdiği belirtilen Middleton'ın, 22 Mart'ta kanser olduğu açıklanmıştı.

Kral Charles da Prenses Kate gibi ocakta ameliyat olmuş, Kral'a şubatta kanser teşhisi konulmuştu. Yine ocak ayında Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Prens Andrew'ün eski eşi Sarah Ferguson'un cilt kanseri tedavisi görmeye başladığı duyurulmuştu. Ferguson, daha önce de meme kanseri tedavisi görmüştü.