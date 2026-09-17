Galliford Try hisselerinde yükseliş: 15 milyon sterlinlik geri alım

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Galliford Try hisseleri, şirketin açıkladığı finansal sonuçların ardından Perşembe günü yükselişe geçti. Şirketin düzeltilmiş vergi öncesi kârı 55,9 milyon sterline ulaşırken, hisselerdeki yükselişte yeni geri alım programının da etkili olduğu görüldü.

Kâr 55,9 milyon sterline çıktı

Galliford Try, yıllık düzeltilmiş vergi öncesi kârının yüzde 24,2 arttığını açıkladı. Şirket, kârdaki yükselişte artan proje faaliyetleri ile maliyetlerin kontrollü şekilde yönetilmesinin etkili olduğunu belirtti.

Hisseler yüzde 4,7 yükseldi

Finansal sonuçların açıklanmasının ardından Galliford Try hisseleri Perşembe günü yüzde 4,7 değer kazandı. Böylece şirket hisselerinde gün içindeki yükselişte hem kârdaki artış hem de açıklanan yeni geri alım programı öne çıktı.

15 milyon sterlinlik geri alım programı

Galliford Try ayrıca 15 milyon sterlin büyüklüğünde yeni bir hisse geri alım programı başlattığını duyurdu. Şirketin bu adımı, finansal sonuçlarla birlikte hisse senedine yönelik piyasa hareketliliğinin önemli unsurlarından biri oldu.

Sipariş portföyü 4,3 milyar sterlin

Şirket, 2027 mali yılında büyümenin devam etmesini beklediğini açıkladı. Galliford Try’nin gelecek dönemdeki faaliyetlerini destekleyen sipariş portföyünün büyüklüğü ise 4,3 milyar sterlin olarak açıklandı.