'Game of Thrones' dekorları satıldı: Alıcı 21 milyon dolar ödedi

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Dallas kentinde düzenlenen Heritage Auctions müzayedesinde zırh takımları, kılıçlar ve silahlar, mücevherler ve HBO televizyon şirketine bağlı dizide yer alan diğer önemli eşyalar da dahil olmak üzere 900'den fazla parça yer aldı.

En yüksek fiyata alıcı bulan eşya, dizideki karakterlerin sekiz sezon boyunca uğruna yarıştığı şeyin ta kendisiydi: Demir Taht.

Altı dakikalık bir açık arttırma savaşının ardından taht 1.49 milyon dolara (51 milyon TL) satıldı.

Replika plastikten yapılmış ve ekranda kullanılan orijinal versiyonundan kalıplanmış, ardından metalik boya ve mücevher süslemelerle tamamlanan taht, dizi boyunca güç mücadelesinin bir sembolü haline gelmişti.

2011'deki rekoru geride bıraktı

Müzayede, Heritage'ın en iyi ikinci etkinliği olurken, 2011'de düzenlediği Debbie Reynolds satışıyla kırılan rekoru geride bıraktı.

Heritage Başkan Yardımcısı Joe Maddalena yaptığı açıklamada müzayedenin ses getireceğini bildiğini ifade etti.

Maddalena, "Bunlar, George R.R. Martin'in harika romanlarını uyarlamak için yorulmadan çalışan Emmy ödüllü kostüm tasarımcıları ve dekor yapımcıları tarafından yapılan olağanüstü hazineler. İnsanlar 'Game of Thrones' büyüsünden bir parça almak istedi," diye konuştu.

Gıpta ile bakılan Demir Taht'ın yanı sıra 30'dan fazla parça da altı haneli fiyat etiketlerine sahipti.

Ekranda Kit Harington tarafından kullanılan Jon Snow'un imza kılıcı Longclaw 400.000 dolara (13,7 milyon TL) ve ağır bir pelerin içeren gece nöbeti kıyafeti 337.500 dolara (11,5 milyon TL) satıldı. Her iki parça da uzun süren açık artırma savaşlarını başlattı.

Başlangıç teklifleri 500 ila 20.000 dolar arasında değişiyordu, ancak birkaç parça binlerce dolar daha fazlaya gitti.

Daenerys Targaryen rolünde Emelia Clarke ve Cersei Lannister rolünde Lena Headey tarafından giyilen birkaç pelerin ve elbise için de durum böyleydi.

Daenerys'in giydiği gri süet takım 112.500 dolara (3,8 milyon TL) satılarak başlangıç fiyatının tam 100.000 dolar üzerine çıkarken, Cersei'nin dizideki son sahnesinde giydiği kırmızı kadife elbise de 137.500 (4,7 milyon TL) satılarak başlangıç fiyatının 122.500 dolar üzerine çıktı.

Zırh takımları da, özellikle aranan silahları içerdiklerinde, popüler olduklarını kanıtladılar. Jaime Lannister'ın siyah deri zırh takımı 275.000 dolara (9,7 milyon TL) ve Kingsguard zırhı - ikonik Oathkeeper uzun kılıcı dahil - 212.500 dolara (7,2 milyon TL) alıcı buldu.

Gregor 'Dağ' Clegane karakteri tarafından giyilen Queensguard zırhı 212.500 dolara (7,2 milyon TL) satıldı.

HBO'nun küresel teşvikler ve prodüksiyon planlamasından sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Jay Roewe, eylül ayında müzayedenin duyurulduğu sırada verdiği bir röportajda, satışın dizinin finalinden beş yıl sonra bile ayakta kalma gücünü gösterdiğini belirtti.

Roewe, "'Game of Thrones' kültürümüzde bir çağın duygu ve düşünce şekliydi. Üst düzey televizyonda zeitgeist bir andı. HBO açısından da zeitgeist bir andı ve kültürü etkiledi" diye konuştu.