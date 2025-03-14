Gana Dışişleri Bakanı Ablakwa: Türkiye ile ilişkilerin daha da geliştirilmesini istiyoruz

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Hüseyin Güngör, Gana'nın yeni Dışişleri Bakanı Ablakwa'ya nezaket ziyaretinde bulundu.

Büyükelçi Güngör ile Bakan Ablakwa, başkent Akra'da Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi.

Dostane bir havada geçen görüşmede, Türkiye ile Gana arasındaki ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarılması hedefi ele alındı.

Bakan Ablakwa, Akra Uluslararası Kotoka Havalimanı'nın üçüncü terminalinin bir Türk firması tarafından inşa edildiğine dikkati çekti.

"Türkiye ile ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesini arzu ediyoruz"

Türkiye'nin hem özel sektör hem de sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Gana'ya sağladığı katkılardan övgüyle bahseden Bakan Ablakwa, ikili ilişkilerin her alanda daha da geliştirilmesini arzu ettiklerini belirtti.

Ablakwa, Türkiye Bursları dolayısıyla duydukları memnuniyeti de ifade ederek, Türkiye'nin Gana'nın geleceğine olan desteğinin artarak devam etmesini umduğunu kaydetti.

Gana'da yaklaşık 800 Türk işletmesi faaliyet gösterirken, Türk Hava Yolları ülkeye haftalık 10 uçuş gerçekleştiriyor. Yılport, Aksa ve Karadeniz Holding gibi Türk şirketleri de Gana ekonomisine aktif katkıda bulunuyor.

Batı Afrika'nın istikrarlı ekonomilerinden olan Gana, bölgede ticaret ve yatırım fırsatları sunarak Türk firmaları için önemli bir ortak olma özelliğini koruyor.