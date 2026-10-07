Gana küresel ittifakını genişletiyor: BRICS'e katılım için resmi başvuru yapacak

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Gana Dışişleri Bakanı Samuel Okudzeto Ablakwa, hükümetin Çin, Brezilya, Rusya, Hindistan ve Güney Afrika'nın öncülüğünde büyüyen BRICS grubuna katılım için resmi süreç başlatacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı John Dramani Mahama başkanlığındaki kabineden onay çıkan kararın, ülkenin küresel ölçekteki ekonomik ve diplomatik bağlarını güçlendirme vizyonunun bir parçası olduğu ifade edildi.

Hindistan'dan stratejik destek talebi

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar'ın Gana'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında konuşan Ablakwa, katılım sürecinde Hindistan'ın desteğini istediklerini belirtti. Bakan Ablakwa, bu üyelik adımıyla birlikte ülkenin uluslararası ortaklık yapısını çeşitlendirmeyi, yeni ekonomik olanaklar yaratmayı ve Küresel Güney ülkeleri arasındaki işbirliğini pekiştirmeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Sektörel işbirliği ve ortak projeler masada

İki ülke arasındaki temaslarda; demir yolları, ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri, savunma, tarım, bilim ve teknoloji gibi stratejik alanlarda işbirliğinin derinleştirilmesi kararlaştırıldı. Konuk Bakan Jaishankar da iki ülkenin benzer kalkınma süreçlerinden geçtiğine dikkati çekerek; Gana'nın "Accra Reset", "Feed Ghana" ve "One Million Coders" projeleri ile Hindistan'daki programların örtüştüğünü ve bilgi paylaşımının iki tarafa da yarar sağlayacağını kaydetti.

Uluslararası örgütlerde dayanışma vurgusu

Gana'nın Afrika Birliği ile Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'ndaki (ECOWAS) yapıcı rolünü takdirle karşıladıklarını belirten Jaishankar, Birleşmiş Milletler çatısı altında ve özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi reformu konusunda iki ülke arasındaki dayanışmanın artırılması gerektiğini söyledi.

Genişleyen BRICS bloğu ve üyeler

Kurucu üyelerinin ardından son yıllarda katılan yeni ülkelerle etki alanını genişleten BRICS; Brezilya, Çin, Mısır, Etiyopya, Hindistan, Endonezya, İran, Rusya, Suudi Arabistan, Güney Afrika ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi üyelerden oluşuyor. Suudi Arabistan'ın üyelik statüsüne ilişkin farklı değerlendirmeler devam ederken, gruba yönelik uluslararası ilgi her geçen gün artıyor.