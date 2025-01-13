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Gana'da kolera salgını büyüyor! Can kaybı 40'a yükseldi

Batı Afrika ülkelerinden Gana'da Ekim 2024'ten bu yana kolera salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 40'a çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Gana'da kolera salgını büyüyor! Can kaybı 40'a yükseldi
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Gana Sağlık Hizmetleri'nden (GHS) yapılan yazılı açıklamada, Ekim 2024'ten bu yana kolera salgınının ülkenin 5 vilayetine yayılmaya devam ettiği belirtildi.

Koleradan ölenlerin sayısı 40'a yükseldi

Açıklamada, bu vilayetlerde 4 bin 850 şüpheli kolera vakasının görüldüğü ifade edilerek, salgında yaşamını yitirenlerin sayısının 40'a yükseldiği kaydedildi.

Hükümetin salgına karşı aşı kampanyalarını sürdürdüğü vurgulanan açıklamada, başkent Akra'da salgın nedeniyle 41 kişinin tedavi altına alındığı aktarıldı.

Gıda ve su yoluyla bulaşan "vibrio" bakterisinin neden olduğu kolera, ishale ve dolayısıyla vücutta su kaybına yol açıyor. Hastalık tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabiliyor.

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