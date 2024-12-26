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Gana’dan kıtasal serbest ticaret' için vizesiz giriş hamlesi

Gana, tüm Afrika vatandaşlarına vizesiz giriş hakkı tanıyarak kıtasal serbest dolaşımı destekleyen beşinci Afrika ülkesi oldu.

Haber Merkezi
AA
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Gana’dan kıtasal serbest ticaret' için vizesiz giriş hamlesi
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Ulusal basındaki haberlere göre, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo, tüm Afrika vatandaşlarının Gana'ya vizesiz girişini onayladı.

Bu karar, ekonomik entegrasyonu teşvik ederek Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi'nin (AfCFTA) hayata geçirilmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Aynı zamanda bu karar, kıta genelinde insanların, malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Görev süresi 6 Ocak 2025'te sona erecek olan Akufo-Addo, yılın başında düzenlenen bir programda Afrikalıların kıta içinde serbest dolaşımının önemini vurgulamıştı.

Akufo-Addo, Gana hükümetinin tüm Afrikalılar için vizesiz seyahati gerçeğe dönüştürmeye kararlı olduğunu ve bu politikanın yıl içinde uygulanması için gerekli adımların atılmaya başlandığını bildirmişti.

Seyşeller, Gambiya, Benin ve Ruanda'dan sonra Gana, Afrikalılara vizeyi kaldıran 5. Afrika ülkesi oldu.

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