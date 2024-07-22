Gazı açtıp intihar edecekti ama vazgeçti, sigara yakınca ev havaya uçtu

Japonya'nın Saitama eyaletinde Kawaguchi şehrindeki 15 katlı bir binanın 3’üncü katında bulunan dairede yerel saatle 20.30 sıralarında şiddetli bir patlama meydana geldi.

Çevredeki yapılarda da hasara neden olan patlamanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, dairenin sahibi dahil 8 kişinin yaralandığı tespit edildi. Bölgedeki hastanelere sevk edilen yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı açıklandı.

TRT Haber'in aktardığı habere göre; patlamanın meydana geldiği dairede yaşayan 40’lı yaşlardaki erkek polise şu ifadeyi verdi: “Gazı açarak intihar etmeye çalıştım ama daha sonra vazgeçtim. Odayı biraz havalandırdıktan sonra sigara yakınca patlama meydana geldi."

Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.