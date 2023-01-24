Gazprom ile Özbekistan arasında doğalgazda "yol haritası" imzası

Rus enerji şirketi Gazprom ile Özbekistan arasında doğalgaz alanında iş birliğine yönelik “yol haritası” imzalandı.

Gazprom’dan yapılan açıklamada, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ile Özbekistan Enerji Bakanı Corabek Mirzamahmudov’un bir görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.

Görüşmede, Gazprom ile Özbekistan arasındaki iş birliği konularının ele alındığı kaydedilen açıklamada, “Miller ve Mirzamahmudov, doğalgaz alanında iş birliğine yönelik yol haritası imzaladı” ifadesine yer verildi.

Rusya, Özbekistan ve Kazakistan arasında üçlü doğalgaz birliği kurulmasına yönelik istişareler sürüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kasım 2022’de yaptığı açıklamada, Rusya, Kazakistan ve Özbekistan arasında doğalgaz iş birliğinin her ülkenin çıkarına olacağını belirterek, ilk etapta bir koordinasyon mekanizması oluşturmasının planlandığını söylemişti.