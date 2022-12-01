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Gazprom, Uniper'in tazminat talebini reddetti

Gazprom, Alman enerji ithalat şirket Uniper'in tazminat talebini reddetti.

Haber Merkezi
Foreks
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Rus doğal gaz devi Gazprom, Alman enerji ithalat şirket Uniper'in tazminat talebini reddetti.

Uniper, Gazprom'un sözleşmelerde yer alan doğal gaz tedarik taahhütlerini yerine getirmediğini öne sürerek 11,6 milyar euro tazminat talebiyle tahkim süreci başlattı.

Gazprom yaptığı açıklamada, Uniper'in tazminat taleplerinin hukuken geçerli olduğuna inanmadıklarını ve kendilerini savunacaklarını belirtti.