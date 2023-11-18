Gazze ablukasının 43 günlük ağır bilançosu

Gazze'deki hükümetin Basın Ofisi, Telegram hesabından saldırıların 43'üncü gününde Gazze Şeridi'ndeki toplam ölü ve yaralı sayısı ile yıkıma ilişkin son durumu paylaştı. Bu sayılardan bazısı aynı kalırken bazısı değişti.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda 12 bin 300 kişi yaşamını yitirdi; ölenlerden 5 binini çocuklar, 3 bin 300'ünü kadınlar oluşturdu, ölen kadın ve çocuk sayısında güncelleme yapılmadı. Saldırılarda 200 doktor, hemşire ve ilk yardım görevlisi, 22 sivil savunma çalışanının öldürüldüğü bilgisi de değişmedi ancak gazeteci sayısı 56 olarak güncellendi

Dün açıklanan 30 bini aşkın yaralı sayısında da güncelleme yapılmadı. Kayıp sayısı ise enkazda ve sokaklardaki cesetler dâhil olmak üzere 6 bini aştı. Bunların 4 binden fazlasını yine kadın ve çocuklar oluşturdu.

Neredeyse coğrafyadan silinecek hale geldi

Saldırılarda şu ana kadar 95 hükümet binası ve 260 okul hedef alındı, 64 okul hizmet dışı kaldı. Saldırıya uğrayan okullardan sonuncusu El-Fahura oldu. Bombalanan 165 camiden 77'si tamamen yıkıldı.

Saldırılarda 225 bin konut kısmen, 43 bini ise tamamen yıkıldı. Böylelikle Gazze Şeridi'ndeki konutların yüzde 60'ı saldırılarda zarar görmüş oldu.

Hastaneler, saldırıların hedefindeydi

İsrail ordusu, dün Ez-Zehra kentinde 60'tan fazla yaşlının bakımının yapıldığı El-Vefa Yaşlı Bakım Hastanesi'ni bombaladı. Saldırıda, hastanenin Müdürü Midhat Muhaysin öldü.

Şifa Hastanesi'ni günler önce işgal eden ve orayı "askeri bir kışla, büyük bir hapishane ve toplu mezara" dönüştüren İsrail, bu sabah 500 yaralı ve hastayı hastaneden zorla çıkardı.