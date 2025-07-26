Gazze "açlıktan" ölüyor: Can kaybı 124'e yükseldi

İsrail'in insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası ve sürdürdüğü aç bırakma uygulaması neticesinde Gazze Şeridi'nde bir bebeğin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'de Hud Arafat isimli bebek, yetersiz beslenme ve mama bulunamaması sebebiyle hayatını kaybetti.

İsrail'in insani yardım girişini engelleyerek aç bıraktığı Gazze'de dünden bu yana açlıktan ölen çocukların sayısı 3'e çıktı, toplamda ise 124'e yükseldi.

Gazze'de açlıktan yaşamını yitirenlerin 84'ünü bebekler ve çocuklar oluşturuyor.

Gazze'de insanlık krizi derinleşiyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor.

Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.

İsrail Gazze'ye saldırıları sürüyor

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanındaki kaynaklardan ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde Filistinlileri hedef alan saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Beni Suheyla bölgesinde İsrail ordusunun sivilleri hedef alan saldırısında 1 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İsrail'in Gazze kentindeki Rimal Mahallesi'nde bir eve düzenlediği saldırıda 4 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun ateş açması sonucu insani yardım bekleyen bir Filistinli hayatını kaybetti.

Enkaz altından 12 kişinin cansız bedeni çıkarıldı

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde enkaz altında kalan 12 Filistinlinin cenazesinin çıkarıldığı belirtildi.

İsrail ordusunun işgal ettiği bölgede yapılan kurtarma çalışmalarının Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) koordinasyonunda yapıldığı aktarıldı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nin çeşitli bölgelerini hedef alan şiddetli saldırılar düzenledi.

Ayrıca İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de evleri ve binaları havaya uçurmayı sürdürdü.

İsrail ordusu, son 24 saatte Gazze Şeridi'ne 100'den fazla hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların aralıksız devam ettiği belirtildi.

Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 100'den fazla hava saldırısı düzenleyen İsrail ordusu, hedefler arasında "askeri binaların, fırlatma rampalarının, silah depolarının ve mevzilerin yer aldığını" iddia etti.

⁠İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 676 Filistinli hayatını kaybetti, 143 bin 965 kişi de yaralandı.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye düzenlediği saldırılarında ise 8 bin 527 kişi yaşamını yitirdi, 31 bin 924 kişi yaralandı.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda öldürülenlerin sayısı ise 1092'ye, yaralıların sayısı da 7 bin 320'ye ulaştı.