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Gazze ateşkesinde yeni kriz: İsrail, Hamas'ın Katar planını reddetti

İsrail, Hamas'ın Katar üzerinden sunduğu ateşkes önerisindeki değişiklik taleplerini sert bir dille reddetti.

Haber Merkezi
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Gazze ateşkesinde yeni kriz: İsrail, Hamas'ın Katar planını reddetti
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İsrail, Hamas'ın ateşkes önerisinde değişiklik yapmak istediğini iddia etti
İsrail yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde değişiklikler yapmaya çalıştığını iddia ederek bunların kabul edilemez olduğunu savundu.

"İsrail için kabul edilebilir değil"

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Gazze'deki ateşkes önerisine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Hamas'ın Katar'ın (ateşkes) önerisinde yapmak istediği değişiklikler dün gece bize iletildi ve bunlar İsrail için kabul edilebilir değil" ifadeleri kullanıldı.

Netanyahu talimat verdi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dolaylı görüşmelerin kabul edilmesi ve "İsrail'in kabul ettiği Katar önerisi doğrultusunda rehinelerin güvence altına alınması çabalarının sürdürülmesi" talimatı verdiği belirtildi.

İsrail heyeti ateşkes görüşmeleri için Katar'a gidiyor

İsrailli müzakere heyetinin ateşkes görüşmeleri için bugün Katar'a gideceği aktarıldı.

Hamas, dün akşam saatlerinde Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

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