Gazze için insani yardımın önü açıldı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Gazze'ye yönelik 20 kamyonluk insani yardım sevkiyatı için sınır kapısını açmayı kabul ederken, İsrail Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada da Mısır'dan Gazze'ye yardım akışına engel olunmayacağı belirtildi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman, Mısır üzerinden abluka altındaki Gazze'ye insani yardımların yakında başlayacağını belirtse de zamanlama konusunda net bilgi vermezken, kamyonların sevkiyatının bugün yapılabileceği söyleniyor. İsrail'in kara operasyonu için tahliye uyarısı yapmasının ardından yüz binlerce insan Mısır sınırındaki Refah Kapısı'nın bulunduğu bölgeye gitmişti.

Kızılhaç'a göre çok yetersiz

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC) Sözcüsü Benoit Carpentier Gazze'ye 20 yardım tır gönderilmesinin yeterli olmadığını söyledi. "Her şeye ihtiyacı olan iki milyon insandan bahsediyoruz, yani 20 kamyon okyanusta bir damla olacak. Elbette ülkeye giren her türlü yardımı memnuniyetle karşılıyoruz ancak bundan çok daha fazlası gerekecek" dedi.ABD Başkanı Joe Biden Sisi'nin, Gazze'ye insani yardım taşıyan yaklaşık 20 kamyonun girişine olanak sağlamak için Gazze sınırında bulunan ve Mısır'ın kontrol ettiği Refah sınır kapısını açmayı kabul ettiğini söyledi. Biden da sınır kapısının yeniden açılmasına ilişkin tarih vermedi ancak ABD ulusal güvenlik sözcüsü John Kirby, sınır kapısının yolun onarılmasının ardından önümüzdeki günlerde yeniden açılacağını ifade etti.

Rusya, Türkiye ile temas halinde

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de dün Mısır Başbakanı Mostafa Madbouly ile görüştü ve en acil görevin ateşkes sağlanması ve çatışmaların yayılmasını durdurmak olduğunun önemini vurguladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ise, Gazze'deki çatışmaların bölgeye yayılması riskine dikkat çekti ve Rusya'nın bu konuda Türkiye ile temas halinde olduğunu söyledi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Mısır ve Gazze arasındaki Refah Sınır Kapısı'nın bir an önce yeniden açılması ve Gazzelilere yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Filistinli gruplar ile İsrail arasındaki çatışmalar dün de devam ederken; İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerini ve içinde evlerini terk eden insanların sığındığı BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okulu vurduğu bildirildi. İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 1524'ü çocuk, 3 bin 785 kişi hayatını kaybetti.

Hamas komutasından önemli isim öldürüldü

Gazze’ye yönelik saldırıda Hamas’ın komuta kademisinde yer alan önemli bir ismin de öldürüldüğü belirtildi. Jehad Mheisen’in Hamas’ın kontrolündeki ulusal güçlerin başı olduğu kaydediliyor. Hamas yönetimindeki haber ajansının aktardığına göre Mheisen’in ailesinden kişiler de saldırıda hayatını kaybetti. İsrail başlattığı operasyonun hedefl erinden birinin Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar olduğu ifade ediliyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze şeridinde 322'si Türk vatandaşı olmak üzere, Türkiye ve KKTC bağlantılı 700 kişinin tahliye beklediğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı: "Bölge barut fıçısı gibi, olayların kontrolden çıkma ihtimali var"

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze'deki saldırıları nedeniyle bölgenin "barut fıçısına" döndüğünü söyledi. İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre Abdullahiyan, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü toplantısına dair, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplantıya katılan tüm dışişleri bakanlarının savaşın bir an önce durdurulması yönünde görüş birliği içerisinde olduklarını ifade eden Abdullahiyan, İsrail-Filistin çatışmasının bölgedeki etkisi konusunda uyarılarda bulundu. Abdullahiyan, "Bölge barut fıçısı gibi. Patlama ve olayların kontrolden çıkma ihtimali var. Gazze halkına karşı işlenen savaş suçlarının bir an önce sona ermesini umuyoruz" dedi. Abdullahiyan, savaşın yayılması konusunda herkesin ciddi endişeler içinde olduğunu aktardı.

İngiltere Başbakanı Sunak, İsrail'i ziyaret etti

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, dayanışma ziyareti kapsamında İsrail'de Başbakan Netanyahu ile bir araya geldi. Netanyahu, İngiltere'nin "80 yıl önce Nazilerle savaştığını" ve Hamas'ın "yeni Naziler" olduğunu söyledi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'la da görüşen Sunak’ın Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve rehineler konusu gündeme getirdiği belirtildi. Sunak, İngiliz vatandaşlarına İsrail'in sağladığı destekten dolayı Herzog'a şükranlarını sundu. Sunak İsrail'i ziyaret ederken, İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly’nin de önümüzdeki günlerde Mısır, Türkiye ve Katar'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Güneye kaçanlar Han Yunus'ta çadırlara yerleşti

Saldırılardan kaçarak Gazze Şeridi'nin güneyine göç eden Filistinliler, Han Yunus kentinde kurulan çadırlara yerleşti. Öte eyandan, Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail, Gazze'nin güney kesimindeki Han Yunus Mülteci Kampı'nda UNRWA'ya ait okullardan birini vurdu. İsrail'in devam eden saldırılarında 4 hastane hizmet dışı kaldı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki sağlık kurumlarına yönelik ihlallerinin devam ettiğini, 19 sağlık kuruluşunun hedef alındığı, elektrik kesintileri ve yakıtın tükenmesi nedeniyle Bakanlığa bağlı 14 sağlık merkezinin çalışmalarını durdurduğu ifade edildi.