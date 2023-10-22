Gazze İçişleri Bakanlığı: Son saldırılarda ölü ve yaralılar var
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin abluka altındaki bölgede Filistinlilere ait evleri hedef aldığı son saldırısında, can kaybı ve yaralananların olduğunu duyurdu.
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Gazze'deki İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan ile El-Basra mahallelerindeki evlere hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.
Hava saldırısı sonucu can kaybı ve yaralıların olduğu aktarıldı.
Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, saldırılar, Filistinlilere ait evler ile alt yapıda büyük hasara yol açtı.
Saldırı sonrası ambulanslar, yaralıları çevre hastanelere sevk etmeye başladı.