Gazze imar planı Türk müteahhitlerine umut verdi

MARUF BUZCUGİL/ANKARA Kahire’de 4 Mart’ta toplanan Arap ligi zirvesinde kabul edilen 53 Milyar dolarlık Gazze’nin yeniden imar planı Türk müteahhitlerinin yakın takibine girdi. Arap zirvesinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin boşaltılması önerisine karşı çıkan ülkelerin kabul ettiği plan İsrail şiddetinin yerle bir ettiği Filistin’de kapsamlı bir yeniden imar çalışması başlatılmasını öngörüyor. Türkiye’nin memnuniyetle karşıladığı plana ABD ve İsrail karşı çıkıyor. EKONOMİ’nin edindiği bilgiye göre Arap zirvesinde Mısır’ın önerdiği planın yaşama geçirilmesi amacıyla önümüzdeki günlerde uluslararası bir konferans düzenlenecek. Henüz tarihi belirlenmeyen konferansta Türk müteahhitlik firmalarının ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin (TMB) etkin bir şekilde temsil edilmesi bekleniyor.

Dışişlerinden memnuniyet açıklaması

Dışişleri Bakanlığı da Gazze imar planıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Kahire’de dün 4 Mart’ta düzenlenen Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi’nde, Gazze’nin yeniden imarına yönelik bir plan kabul edilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ateşkesin sağlanması, Gazze’nin yeniden imarının başlaması ve Filistinlilerin kendi topraklarında huzur içinde yaşamasını hedefl eyen girişimleri desteklemeyi sürdüreceğiz.”

53 milyar dolarlık Gazze imar planı

Gazze’nin yeniden imarını öngören 53 milyar dolar bütçeli planın henüz detayları bilinmeyen bir uluslararası finansman programıyla yaşama geçirilmesi bekleniyor. Körfez ülkelerinin planın finansmanında önemli rol üstlenebileceği belirtiliyor. 3 yılda tamamlanacak imar planında öncelik Filistin’de yıllardan beri süren çatışmalarla yerle bir olan enkazın kaldırılmasında olacak. Plana göre, 6 ay içerisinde enkazlar kaldırılacak ve geçici konutlar kurulacak. 2 yıllık ilk aşamada 200 bin konut yapılacak. Daha sonra 200 bin konut daha yapılacak ve konut sayısı 400 bini bulacak. Plan kapsamında parklar, kültür merkezleri, ticaret limanı, teknoloji merkezi, oteller ve havalimanı yapılması da öngörülüyor. Arap zirvesinde Mısır Cumhurbaşkanı Sisi tarafından açıklanan imar planının yapay zeka ile oluşturulmuş konut, bahçe ve toplum merkezi görüntülerini de içeren 112 sayfalık bir belge olduğu belirtiliyor.

ABD ve İsrail Gazze imar planına karşı

Arap ülkelerinin üzerinde anlaştığı, Türkiye’nin memnuniyetle karşıladığı Gazze yeniden imar planına ABD ve İsrail karşı çıkıyor. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Arap ülkeleri tarafından Mısır’ın önerisiyle kabul edilen Gazze planının bölgedeki gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Brian Hughes yaptığı yazılı açıklamada, “Mevcut teklif Gazze’nin şu anda yaşanamaz olduğu ve bölge sakinlerinin enkaz ve patlamamış mühimmatla kaplı bir bölgede insanca yaşayamayacağı gerçeğini karşılamamaktadır” ifadelerine yer verdi.

Başkan Trump’ın Gazze’yi Hamas’tan arındırarak yeniden inşa etme vizyonunun arkasında durduğunu belirten Hughes, “Bölgeye barış ve refah getirecek yeni görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. İsrail Dışişleri Bakanlığı da plana tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada planın “modası geçmiş perspektifl ere dayandığı” savunularak, plan çerçevesinde Hamas’ın iktidarda kalmaya devam etmesi kararı eleştirildi.