Gazze müzakerelerinde kritik gün: İsrail çekilme haritası sunacak

İsrail'in Doha'daki müzakerelerde yeni çekilme haritası sunması bekleniyor. İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperindeki geniş bir alanda işgalini sürdürme ısrarı nedeniyle tıkanan Katar'ın başkenti Doha'daki ateşkes müzakerelerinde, Tel Aviv yönetiminin bugün yeni bir çekilme haritası sunması bekleniyor.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberine göre, arabulucular Tel Aviv'in sunacağı yeni haritaları bekliyor.

Doha’daki ateşkes görüşmeleri tıkandı

Hamas'ın İsrail'in istediği tampon bölgeyi 0,7 ila 1 kilometre genişliğine kadar kabul etmesine karşın İsrail'in son sunduğu haritaya göre yer yer 3 kilometre genişlikte işgali sürdürme ısrarı nedeniyle Katar'ın başkenti Doha'da ateşkes müzakereleri tıkandı.

İki tarafın da kırmızı çizgileri uyuşmuyor

İsrail ile Hamas'ın kırmızı çizgilerinin uyuşmadığı aktarılırken İsrail'in yeni bir çekilme haritası sunmasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin Arap bir diplomatik kaynağa dayandırdığı haberinde, arabulucu ülkelerin anlaşmazlığa rağmen pes etmediği belirtildi.

“ABD tarafı İsrail’in haritasından memnun değil”

Diplomatik kaynak, arabulucuların, İsrail'in sunduğu çekilme haritasını kabul edemeyeceğini açıkça belirten Hamas ile daha gerçekçi bir harita konusunda hükümetin şahin kanadıyla uzlaşma sağlamakta zorlanan İsrail tarafını dengelemeye çalıştığını söyledi.

ABD tarafının da İsrail'in sunduğu haritadan memnun olmadığı ve bunu Katar ve Mısırlı arabuluculara ilettiği aktarıldı.

İsrail tarafında istifalar gelebilir

Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakın kaynakların, ateşkes anlaşması imzalanırsa aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in istifa edeceği yönündeki tahminine yer verildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, diğer bir aşırı sağcı bakan Bezalel Smotrich ile görüşeceği kaydedildi.

Netanyahu'nun, Maliye Bakanı Smotrich ile Ben-Gvir'in anlaşmaya karşı muhalefetini yumuşatmaya çalıştığı ifade edildi.

Reddedilen haritada neler var?

The Times of Israel, reddedilen haritalara göre İsrail'in Gazze topraklarının üçte birinde işgali sürdürmek istediğini, buna Filistinlileri başka ülkelere sürgün amacıyla toplamak için "insani yardım şehri" adı altında kurulacak toplama kampının yapılması planlanan Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ın da dahil olduğuna dikkati çekti.

Gazze'de ateşkes müzakereleri

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkesin sağlanması için gerekli şartları kabul ettiğini açıklamış ve teklif ateşkes görüşmelerine arabuluculuk yapan Katar ve Mısır tarafından Hamas'a sunulmuştu.

Hamas, Gazze'de İsrail ile ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin teklife "olumlu yanıtını" arabuluculara ilettiğini, ateşkesin uygulanması için müzakerelere hazır olduğunu duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de ateşkes için Hamas'ın Katar önerisinde yaptığı değişikliğin kabul edilemez olduğunu savunmuş, buna karşın İsrail heyeti, müzakereler için Katar'ın başkenti Doha'ya gitmişti.

Taraflar, 60 günlük geçici ateşkes, Gazze'deki 10 sağ, 18 ölü İsrailli esirin serbest bırakılması ve kalıcı ateşkes için müzakerelerin yapılmasına ilişkin Doha'da müzakereleri sürdürürken anlaşmazlıkların büyük ölçüde çözüldüğü, ancak İsrail'in Gazze Şeridi'nin çeperinde işgali sürdürme ısrarının aşılamadığı kaydedilmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde ateşkes sağlansa bile işgalini sürdürme ve Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek maksadıyla bir "toplama kampı" kurmayı planladığını açıklamıştı.