Gazze saldırılarında ölenlerin sayısı 23 bin 843’e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 99 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarda, son 24 saatte 135 kişinin öldüğü ve 312’nin de yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülenlerin sayısının ise 23 bin 843'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 317'ye çıktığı kaydedildi.