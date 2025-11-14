  1. Ekonomim
Gazze savaşının ardından Trump’tan Riyad ve İsrail’e yeni plan

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'a, "Gazze'deki savaşın sona ermesinin ardından" İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesini beklediğini ilettiği öne sürüldü.

Amerikan Axios'un konuyla ilgili bilgi sahibi iki ABD'li yetkiliye dayanarak verdiği habere göre, Trump, Riyad'ın İsrail'le normalleşme yolunda adım atmasını bekliyor.

Veliaht prens ile kritik telefon görüşmesi

Trump, geçen ay Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmede, Suudi Arabistan-İsrail ilişkilerine dair beklentilerini dile getirdi.

‘Gazze sonrası normalleşme’ mesajı

Kamuoyuna açıklanmayan telefon görüşmesinde, Trump, Bin Selman'a "Gazze'deki savaşın sona ermesinden sonra" Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirme yönünde somut adım atmasını beklediğini söyledi.

"Trump yönetimi ile çalışmaya hazırız"

Bin Selman ise ABD Başkanı'nın İsrail ile ilişkiler konusundaki çağrısına, "Trump yönetimi ile bu konuda çalışmaya hazır olduğunu" söyleyerek yanıt verdi ancak somut bir yol haritası gündeme gelmedi.

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer, Suudilerle bu konuda ilerleme kaydedilmesini umduklarını ancak Suudilerle İsrailliler arasındaki uçurumun hala büyük olduğunu düşündüklerini belirtti.

Suudilerin koşulları masada

Aynı yetkililer, Suudilerin İsrail'le normalleşme sürecine koşul olarak "ABD ile kapsamlı bir güvenlik paktı anlaşması imzalanması" ve "Filistin devletinin tanınması" gibi önemli başlıkları masaya getirdiklerini ifade etti.

Daha önce Beyaz Saray, Bin Selman'ın 18 Kasım'da Washington'da olacağını ve Başkan Trump ile bir araya geleceğini açıklamıştı.

ABD medyasına yansıyan haberlerde, ikili arasındaki görüşmede, ABD-Suudi Arabistan güvenlik anlaşması ve Gazze'de bundan sonraki sürece ilişkin başlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasının beklendiği kaydedilmişti.

