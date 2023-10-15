Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışı çağrısı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in yoğun saldırısı ve ablukası altındaki Gazze Şeridi genelinde "acil kan bağışı" çağrısında bulundu.
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi genelinde acil kan bağışında bulunulması çağrısı yaptı.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra konuya ilişkin, yazılı bir açıklama yayımladı.
Açıklamada, "Sağlık Bakanlığı, halka, Şifa Hastanesi'ne Gazze Şeridi'ndeki tüm hastanelere ve Kan Bankası Derneği şubelerine acil kan bağışında bulunmaları çağrısı yapıyor." ifadesi kullanıldı.