Gazze Şeridi'nde can kaybı 37 bin 337’ye yükseldi

İsrail Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına 254 gündür yoğun bir şekilde devam ediyor.

Kurban Bayramı’nı bombalar altında karşılayan Filistinliler dünyanın yardımını beklerken, İsrail ordusu sivilleri vurmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte düzenlenen 3 saldırıda 41 Filistinli hayatını kaybederken, 102 Filistinli de yaralandı.

Bölgede saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana oluşan bilançonun da yer aldığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 337’ye, yaralananların sayısı ise 85 bin 299’a yükseldiği bildirildi.