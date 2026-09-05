Gazze Şeridi'nde enkaz altından 55 naaş çıkarıldı: 1072 kayıp için arama sürüyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail'in Kasım 2023'te Zeytun Mahallesi'ne düzenlediği hava bombardımanı sonucu enkaza dönen bir binada yürütülen arama kurtarma faaliyetlerine dair güncel verileri paylaştı. Yapılan resmi açıklamada, bölgedeki yoğun mesai neticesinde enkaz altından 55 Filistinlinin naaşının çıkarıldığı bildirildi.

Sığınan sivil sayısı 60'tan fazlaydı

Sivil Savunma Müdürlüğü Şehit Cenazelerini Geri Kazanma Projesi Sorumlusu Muhammed Ebu Dan, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu binadaki hafriyat ve temizleme işlemlerinin üç gündür aralıksız devam ettiğini belirtti. Ebu Dan, saldırının gerçekleştiği dönemde İsrail'in operasyonlarından kaçarak güvenli alan arayışıyla yapıya sığınmış olan 60'tan fazla sivil bulunduğunu ifade etti. Yaklaşık üç yıl sonra enkaz altından çıkarılan 55 kişinin naaşının, gerekli kimlik tespit süreçlerinin tamamlanmasının ardından gelecek hafta düzenlenecek ortak bir cenaze töreniyle defnedileceği açıklandı.

147 bina enkazında saha faaliyetleri sürüyor

Açıklamada, sahadaki yıkımın boyutları ve devam eden diğer operasyonlara ilişkin lojistik detaylar da paylaşıldı. Muhammed Ebu Dan tarafından aktarılan verilere göre, askeri harekat kapsamında yerle bir olmuş 147 binanın enkazı altında bulunduğu tahmin edilen toplam 1072 cenazenin çıkarılması için saha ekiplerinin arama işlemleri eş zamanlı olarak sürüyor.

Teknik imkansızlıklar, yakıt kıtlığı ve ekipman yetersizliği nedeniyle enkaz kaldırma operasyonlarının büyük güçlüklerle yürütüldüğünü vurgulayan Ebu Dan; tüm uluslararası kurum, kuruluş ve insan hakları örgütlerine, kayıpların hızlıca çıkarılabilmesi adına acil iş makinesi ve lojistik destek sağlanması çağrısında bulundu.

7 Ekim 2023 sonrası derinleşen insani kriz ve sivil kayıplar

Bölgede yürütülen bu operasyonların arka planı, Hamas'ın 7 Ekim 2023'te başlattığı 'Aksa Tufanı Operasyonu' ve İsrail tarafının 'Kara Cumartesi' olarak adlandırdığı saldırıların ardından yeni bir safhaya giren sürece dayanıyor. Bu tarihten itibaren Gazze Şeridi genelinde uygulanan yoğun askeri operasyonlar ve abluka, bölgede benzeri görülmemiş derin bir insani krize yol açtı.

Sürecin başından bu yana büyük çoğunluğunu çocukların, bebeklerin ve yaşlıların oluşturduğu on binlerce sivil hayatını kaybetti. Bölgedeki sağlık sisteminin ve hastanelerin tamamen çökmesi nedeniyle ağır hastalar tedavi imkanı bulamayarak can verdi. Çok sayıda çocuk annesiz kaldı ve hamile kadınlar yaşamını yitirdi.

Krizin en kritik boyutlarından birini ise gıda ve lojistik malzeme eksikliği oluşturuyor. Bölgede temel gıdaya ulaşılamadığı için açlıktan hayatını kaybeden sivil ve bebekler olurken, hayatta kalanlar için de durum giderek ağırlaşıyor. En temel ihtiyaçları karşılayabilmek amacıyla un dağıtım sıralarında ve insani yardım kuyruklarında bekleyen çocuklarında aralarında bulunduğu sivil gruplar, düzenlenen bombardımanlar nedeniyle hayatını kaybetti. Altyapının yok edildiği Gazze'de geride kalan milyonlarca sivil, hem yakınlarını kaybetmenin manevi ağırlığı hem de ağır maddi yoksunluklar altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.