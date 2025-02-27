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Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 365'e yükseldi

İsrail'in 471 gün devam eden saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 48 saatte enkaz altından çıkarılan 17 Filistinlinin cenazesi hastanelere nakledildi.

Haber Merkezi
AA
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Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı 48 bin 365'e yükseldi
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ile Hamas arasında 19 Ocak'ta varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Son 48 saatte hastanelere enkaz altından çıkarılan 17 kişinin cansız bedeninin ulaştığı aktarılan açıklamada, 19 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten ateşkesin sağlandığı 19 Ocak'a kadar devam eden saldırılarında yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısının 48 bin 365'e yükseldiği, yaralıların sayısının ise 111 bin 780 olduğu bildirildi.

İsrail, Gazze'de ateşkesi sürekli ihlal ediyor

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasına rağmen Gazze'de ateşkesi sık sık ihlal ediyor.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, 11 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in varılan ateşkes anlaşmasından bu yana Gazze Şeridi'nde doğrudan düzenlediği saldırılarda 92 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

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