Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 kişi daha açlıktan yaşamını yitirdi
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk, 4 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.
İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinlinin daha açlıktan hayatını kaybettiği, açlık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 201’e çıktığı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.
"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor"
"Gazze'de açlık kaynaklı ölümler sürüyor." diyen Burş, son 24 saatte 2’si çocuk 4 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirtti.
Burş, Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 98’i çocuk 201’e yükseldiğini kaydetti.
Gazze'de açlık kaynaklı ölümlere vurgu yapan Burş, "Gazze’de çocuklar, annelerinin kucağında açlıktan ölüyor. Dünya ise sadece izliyor. " ifadelerini kullandı.
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana açlık nedeniyle ölenlerin sayısına dair bilgi verildi.
Açıklamada, 2023 yılında açlık kaynaklı 4 ölümün gerçekleştiği aktarılan açıklamada, 2024'te 50, bu yıl da 147 kişinin açlıktan hayatını kaybettiği kaydedildi.