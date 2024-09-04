Gazze Şeridi'nin merkezinde 189 binden fazla çocuk felci aşısı yapıldı

Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde devam eden kampanyaya dair X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Gazze Şeridi'nin merkezinde çocuk felci aşılamasının ilk aşamasının tamamlandığını bildiren Ghebreyesus, "10 yaş altı 189 binden fazla çocuk aşılandı. Bu, 156 bin 500 hedefinin çok üzerinde." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, bu bölgede aşılanmamış çocuğun kalmaması için 4 sabit merkezde 3 gün daha aşılama faaliyetlerinin süreceğini kaydetti.

Yarın Gazze Şeridi'nin güneyinde bir aşı kampanyasının başlaması için hazırlıkların sürdüğünü belirten Ghebreyesus, "Gazze Şeridi'ndeki zorlu koşullara rağmen kampanyanın bu bölümünü başarılı kılan tüm ailelerin, sağlık çalışanlarının ve aşılayıcıların özverili çalışmaları için minnettarız." değerlendirmesinde bulundu.

Ghebreyesus, taraflara "çatışmalara insani ara vermeleri" yönündeki taahhütlerini yerine getirmeye devam etme ve ateşkes çağrılarını yineledi.

Aşılama kampanyası iki aşamalı olacak

DSÖ, Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'ta 1 Eylül'de başlayan aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşısı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.

DSÖ Filistin Temsilcisi Rik Peeperkorn, çocuk felci aşılama kampanyasının "iki aşamalı" olacağını bildirmişti.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.