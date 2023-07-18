Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için 205 milyon dolar gerekiyor

Aga, Gazze'de hükümete ait enformasyon ofisinde düzenlediği basın toplantısında, bölgenin 2008'den bu yana, insani durumun kötüleşmesine yol açan ablukanın şiddetlenmesi ve ekonomik göstergelerin gerilemesiyle eş zamanlı bazı saldırı ve savaşlara tanık olduğunu ifade etti.

Tamamen yıkılan ve yeniden yapılmayan 2 bine yakın konut nedeniyle sektörün hala sıkıntı içerisinde olduğuna işaret eden Aga, yıkılan konutların yeniden yapılması için yaklaşık 99 milyon dolara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kısmen hasar gören konut sayısının yaklaşık 90 bin olduğunu ve bunların onarımı için 106 milyon dolar gerektiğini belirten Aga "Mali açık, tamamen veya kısmen yıkılan evlerin yeniden inşası için gereken miktarlarla sınırlı değildir; evsiz kalan ve etkilenen aileler için geçici konut kirasını karşılamak için fon sağlama ihtiyacı da doğmaktadır." dedi.

Aga, Gazze Şeridi'nin her yıl birkaç saldırıya maruz kaldığını, bu da yeniden yapılanma dosyasındaki finansman açığının genişlemesine yol açtığını aktardı.

İsrail, 2008'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik birçok saldırı gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılar binlerce konutun yıkılmasına ve hasar görmesine neden oldu.