Gazze ve Batı Şeria’da askeri hareketlilik sürüyor

CCTV’nin haberine göre; İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki operasyonlar sırasında askeri ateşkesin sarı çizgisini geçen 3 militanın öldürüldüğünü bildirdi.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre aynı gün, Gazze Şeridi'ndeki Filistin İçişleri Bakanlığı, Han Yunus polis soruşturma birimi başkanı Mahmoud Al-Astal'ın vurularak öldürüldüğünü duyurdu.

Resmi Filistin haber ajansının raporuna göre, İsrail güçleri Batı Şeria ve Kudüs çevresinde baskınlarını sürdürerek 20'den fazla Filistinliyi gözaltına aldı ve 1 kişiyi yaraladı.

Bazı bölgelerde ev aramaları yapıldı, yol barikatları kuruldu ve tarım arazileri yerle bir edildi. Bu sırada, İsrail askeri koruması altındaki çok sayıda Yahudi yerleşimcinin Filistin tarım arazilerine girerek zeytin ağaçlarına zarar verdiği ve hayvanlara el koymaya çalışırken çobanlara saldırdığı, bu durumun yerel halkla çatışmalara yol açtığı bildirildi.