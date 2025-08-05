Gazze'de 100'den fazla ağır hasta ve yaralı çocuk, tedavi için Britanya'ya tahliye edilmeyi bekliyor

Gazze'deki 100'den fazla ağır hasta ve yaralı çocuğun Britanya'ya tahliyesi için hükûmete "hızlı hareket etme" çağrısında bulunuluyor.

Daha önce tahliyeyi bekleyen çocuklardan ölenler oldu

Project Pure Hope (PPH) kurucu ortağı ve NHS birinci basamak sağlık hizmetlerinde yönetici olan Omar Din, “Daha önce listede olan çocuklar vardı, ancak onay süreci çok uzun sürdüğü için bu çocukların bazıları hayatını kaybetti” dedi.

Britanya'nın hasta ve yaralıları kabul eden ülke olarak kendini sunma kararı, İsrail'in yardım ablukası nedeniyle Gazze'de açlık ve kıtlığın hüküm sürdüğü bir dönemde geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Gazze'de 12 bin 500 kadar hastanın tıbbî tahliyeye ihtiyaç duyduğunu tahmin ediyor ve insanî yardım kuruluşları daha fazla ülkenin yardım çağrısında bulunuyor.

Hayır kurumları, mevcut listelerinde bulunan yaklaşık 100 çocuğun, bir veli ve muhtemelen kardeşleriyle birlikte Britanya'ya gelmelerine izin verilmesini umuyor.