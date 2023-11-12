Gazze'de 1700 çocuk kayıp

Gazze Şeridi'ndeki hükümetin Medya Ofisi'nden bölgedeki duruma ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, İsrail'in 37 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 11 bin 180'e yükseldi. Ölenlerin 4 bin 609'unun çocuk, 3 bin 100'ünün kadın olduğu belirtildi.

Saldırılarda ayrıca 198 sağlık personeli, 20 sivil savunma görevlisi ve 49 gazeteci hayatını kaybettiği duyuruldu.

Öte yandan yüzde 70'i kadın ve çocuk olmak üzere yaralananların sayısının ise 28 bin 200'ü bulduğu bildirildi.

Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada 3 bin 250 kişinin de kayıp olduğu ve bunların 1700'ünün çocuk olduğu bilgisi paylaşıldı. İsrail'in özellikle hastaneleri hedef aldığı ve sağlık ekiplerine yönelik tehdit oluşturduğu aktarılan açıklamaya göre, saldırılar sonucu Gazze'de 22 hastane ve 49 sağlık merkezi çalışmayı durdurdu, 53 ambulans da hedef alındı.