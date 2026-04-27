Gazze'de 20 yıl sonra ilk kez oy kullanıldı

Gazze Şeridi'nin ortasındaki Deyr el-Bela kenti ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yerel seçimler yapıldı.

Sürecin "başarıyla tamamlandığını" duyuran Filistinli yetkililer, seçimleri uzun süredir ertelenen cumhurbaşkanlığı oylaması ve nihai hedef olan devlet kuruluşuna giden yolda atılmış önemli bir adım olarak değerlendirdi.

ABD tarafından hazırlanan Gazze ateşkes planının dışında bırakılan ve Batı Şeria'nın yarı özerk bölgelerini kontrol eden Filistin Bölgesel Yönetimi, söz konusu girişimi Gazze ile Batı Şeria'yı birbirine bağlama hedefiyle hayata geçirdi.

Yerel idarecilerin belirlendiği seçim, Hamas kontrolündeki Gazze'nin herhangi bir bölgesinde yirmi yılı aşkın süredir yapılan ilk oylama olma özelliğini taşıyor. Gazze'nin büyük bölümü gibi savaşta sarsılan Deyr el-Bela, İsrail'in kara harekâtından korunan az sayıdaki yerleşim arasında.

Hamas katılmadı ama engel de olmadı

DW Türkçe'de yer alan habere göre bölgede seçime katılım oranı yüzde 23 olarak açıklandı. Yetkililer düşük katılımı büyük çaplı zorunlu göçe ve güncel olmayan nüfus kayıtlarına bağladı.

Mevcut ateşkes çerçevesinde İsrail'in kısmen çekildiği Gazze'nin yaklaşık yarısını kontrolü altında bulunduran Hamas, seçimlerde aday çıkarmadı ancak oylamayı engelleme yoluna da gitmedi.

Batı Şeria'da ise seçimlere katılım oranı yüzde 56 oldu ve kullanılan oyların sayısı yarım milyonu geçti. Bu oran, bölgede son yıllarda yapılan seçimlerle kıyaslandığında önemli bir değişime işaret etmiyor.

Adaylar FKÖ programını kabul etmek zorunda

Seçimde aday olabilmek için Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) programını kabul etmek zorunlu ön koşul olarak belirlendi. FKÖ programı, İsrail'in tanınmasını ve silahlı mücadeleden vazgeçilmesini öngörmekteyken Hamas ve diğer grupları fiilen sürecin dışında bırakıyor.

Pek çok yerleşimde tek adaylı gidilen seçimleri çoğunlukla, Batı Şeria'yı yöneten Fetih hareketi mensuplarının kazandığı açıklandı. Fetih hareketi, FKÖ'nün ana bileşeni konumunda.

Ramallah merkezli Merkez Seçim Komisyonu Başkanı ve eski Başbakan Rami Hamdallah, oylama sonrası, "Herkes mevcut koşulların, Filistin topraklarının parçalanmışlığının ve savaşın farkında. Seçimlerin Deyr el-Bela'da gerçekleştirilmesi başlı başına önemli bir başarı. Önümüzdeki süreçte Gazze Şeridi'nin diğer bölgelerinde de seçim yapabilmeyi umuyoruz" diye konuştu.

21 yıldır başkanlık seçimi yapılmadı

Filistin Yönetimi 21 yıldır başkanlık seçimi düzenleyemedi. 90 yaşındaki mevcut Filistin Yönetimi Lideri Mahmud Abbas, dört yıllık görev dönemi için 2005'te seçilmişti. Yönetim, 2006'dan bu yana ne liderlik ne de parlamento seçimleri gerçekleştirdi.

Filistin Yönetimi, Filistin halkının uluslararası alanda tanınan meşru temsilcisi konumunda. Yönetim, 2006 yılında Hamas'ın parlamento seçimlerini kazanmasının ve ardından bölgede kontrolü silah zoruyla ele geçirmesinin akabinde Gazze'den çıkarıldı.