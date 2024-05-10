Gazze’de 4 İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 4 askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde öldürüldükleri ve 19 yaşlarında oldukları vurgulandı. Öldürülen askerlerin, İsrail ordusunun seçkin tugaylarından biri olan Nahal Tugayı'nın 931. Taburu'na mensup oldukları kaydedildi.

Bir askerin Gazze Şeridi’nin kuzeyinde devam eden çatışmalarda ağır yaralandığı belirtilirken, Dokuzuncu Tabur'a bağlı 401. Tugaya mensup iki askerin de Gazze Şeridi’nin güneyinde ağır yaralandığı ifade edildi.