Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 29 BM görevlisi öldü
Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.
AA
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UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze'de 29 çalışanının hayatını kaybettiğini, ölenlerden yaklaşık yarısının UNRWA'ya bağlı öğretmen olduğu açıklandı.
Çalışanların yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti.
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