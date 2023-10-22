  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 29 BM görevlisi öldü
Takip Et

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 29 BM görevlisi öldü

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 29 personelinin öldüğünü bildirdi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

 

UNRWA, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda Gazze'de 29 çalışanının hayatını kaybettiğini, ölenlerden yaklaşık yarısının UNRWA'ya bağlı öğretmen olduğu açıklandı.

Çalışanların yaşamını yitirmesinden duyulan üzüntüye yer verilen UNRWA açıklamasında, yaşamını yitirenler için yas tutulduğu belirtti.

Biden: “Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum”

İsrail Haberleri

Biden: “Refah Sınır Kapısı’ndan 24 ile 48 saat içinde 20 kamyonun geçeceğine inanıyorum”
Hamas, iki ABD vatandaşını serbest bıraktı

Filistin Haberleri

Hamas, iki ABD vatandaşını serbest bıraktı
Bu konularda ilginizi çekebilir
İsrail filistin