Gazze'de 7. esir takasında kriz

İsrail ile Hamas arasındaki esir takasının sonuncusu krize dönüştü. Hamas 7. esir takası kapsamında dün 6 İsrailli esiri serbest bıraktı. Kızılhaç'a teslim edilen rehinelerin isimleri şöyle: Eliya Cohen, Omer Shem Tov, Tal Shoham, Omer Wenkert, Hisham al-Sayed ve Avera Mengisto.

İlk olarak Shoham ve Mengisto, Refah'ta Kızılhaç'a teslim edildi. İsrail basını, Sayed ve Mengistu'nun 10 yıldan uzun bir süredir Gazze'de rehin tutulduğunu iddia etti.

Diğer üç rehine Nuseyrat'ta serbest bırakıldı. Buradaki rehinelerden birinin, bırakılırken Kassam Tugayları savaşçısının alnından öpmesi dikkat çekti.

Altıncı esir, Gazze'nin merkezinde Kızılhaç'a ulaştırıldı.

Hamas: ikinci aşamaya hazırız

Hamas ikinci aşamaya geçmeye, kapsamlı bir takas anlaşması yapmaya, kalıcı ateşkese ve İsrail'in Gazze'den tamamen çekilmesine hazır olduğunu bildirdi.

İsrailli esirlere karşılık 602 Filistinli mahkumun hapishanelerden serbest bırakılması bekleniyordu ancak beklenen olmadı.

İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakmadı

İsrail, Filistinli mahkumları serbest bırakmadı. Hamas gecikme üzerine "İsrail'in Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir" açıklamasını yaptı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada Filistinli mahkumların serbest bırakılması planının diğer rahineler serbest bırakılana kadar ertelendiği duyuruldu.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki diğer İsrailli esirlerin teslim edilmesi ve teslimlerin törensiz yapılması garanti altına alınana kadar Filistinli esirlerin serbest bırakılmayacağı belirtildi.

İsrail, Filistinli esirlerin teslimini geciktirdi

İsrail devlet televizyonu KAN'ın İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberinde, İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün serbest bırakması gereken 620 Filistinli esirin teslimini, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun düzenleyeceği "güvenlik toplantısının" bitimine kadar geciktireceği duyurulmuştu.

Hamas: teslim geciktirilmesi ateşkesin apaçık ihlali

Hamas Sözcüsü Abdullatif Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'in esir takasının yedinci turunda Filistinli esirleri kararlaştırılan zamanda serbest bırakmaması, anlaşmanın apaçık bir ihlalidir." ifadesini kullandı.

Kanu, "Hamas, arabulucuların esir takası sürecini başarıya ulaştırma çabalarına yanıt verirken, savaş suçlusu Netanyahu, esirlerin serbest bırakılmasını geciktirmeye devam ediyor." ifadesine yer verdi.

Arabuluculara (Mısır ve Katar) ve anlaşmanın garantör taraflarına seslenen Kanu, İsrail'e ateşkes anlaşmasına bağlı kalması için baskı yapılmasını istedi.