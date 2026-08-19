Gazze’de acı bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 73 bini aştı

Gazze Şeridi'nde uzun süredir devam eden askeri operasyonların ve ablukanın yarattığı insani yıkım, her geçen gün telafisi imkansız boyutlara ulaşıyor. Bölgedeki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son resmi veriler, yaşanan trajedinin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Açıklanan güncel bilançoya göre, askeri harekatların başladığı günden bu yana yaşamını yitiren sivillerin sayısı 73 bin 407’ye yükselirken, yaralıların toplam sayısı ise 174 bin 335’e ulaştı. Sadece son 24 saat içinde bile bombardımanların hedefi olan bölgelerden hastanelere 7 kişinin cansız bedeni nakledildi ve 23 yeni yaralı kayıt altına alındı. Sahadan gelen raporlar, kısıtlı tıbbi imkanlar ve bombardımanların devam etmesi nedeniyle can kayıplarının artmaya devam edeceğini gösteriyor.

Kırılgan ateşkes sürecinde saldırılar ve kayıplar sürüyor

Uluslararası diplomatik girişimlerin ardından 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe girdiği belirtilen ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze genelinde silahların tamamen sustuğunu söylemek mümkün görünmüyor. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı detaylar, sözde barış ve ateşkes döneminde dahi İsrail'in düzenlediği lokal hava saldırıları ve topçu atışları sonucunda 1.273 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 223 kişinin ise yaralandığını ortaya koyuyor. Aynı süreç içinde enkaz altından binbir güçlükle çıkarılabilen cenaze sayısı ise yalnızca 813 olarak kayıtlara geçti. Sivil savunma yetkilileri, lojistik imkansızlıklar nedeniyle ulaşılamayan binlerce cenazenin hala yıkılan binaların altında veya güvenli olmayan yollarda mahsur kaldığını, bu yüzden gerçek can kaybının açıklanan resmi rakamların çok daha ötesinde olduğunu ifade ediyor.

Sağlık sistemi ve altyapının çöküşü insani krizi derinleştiriyor

Çatışmaların başından bu yana sistematik bir yıkıma maruz kalan Gazze'deki sağlık sektörü ve sivil altyapı, artık işlevini tamamen yitirerek tam anlamıyla bir çöküş noktasına ulaştı. Şehirdeki hastanelerin, birinci basamak sağlık merkezlerinin ve acil müdahale araçlarının doğrudan hedef alınması, bölgedeki medikal kapasitenin neredeyse tamamını ortadan kaldırdı. Kısıtlı imkanlarla hizmet vermeye çalışan az sayıdaki sağlık tesisi ise elektrik şebekelerinin yok olması, temiz su hatlarının parçalanması ve jeneratörleri çalıştıracak yakıtın tükenmesi nedeniyle karanlığa gömülmüş durumda. Medikal ambargo ve ana depoların vurulması sebebiyle en basit ağrı kesiciler, temel antibiyotikler ve anestezi malzemeleri dahi bulunamazken, ağır cerrahi müdahaleler sterilizasyondan uzak koşullarda gerçekleştiriliyor.

Bu tıbbi imkansızlıkların yanı sıra uzman hekim, hemşire ve acil tıp teknisyenlerinin büyük kısmının hayatını kaybetmesi ya da göçe zorlanması, geride kalan az sayıdaki personelin omuzlarındaki yükü taşınamaz hale getirdi. Hayati önem taşıyan beyin cerrahisi, kardiyoloji ve çocuk hastalıkları gibi branşlarda neredeyse hiç uzman kalmaması, yaralıların hayatta kalma şansını dramatik şekilde düşürüyor. Bununla birlikte kanalizasyon şebekelerinin, su arıtma tesislerinin ve katı atık yönetim sistemlerinin yerle bir edilmesi, Gazze sokaklarında akut bir çevre sağlığı krizi doğurdu. Temiz suya erişimi bulunmayan ve aşırı kalabalık sığınma kamplarında hayatta kalmaya çalışan yüz binlerce sivil; hepatit, kolera, tifo ve ciddi cilt enfeksiyonları gibi salgın hastalıkların pençesinde kıvranıyor. Koruyucu sağlık hizmetlerinin ve ilaçlama çalışmalarının yapılamaması, tedavi edilemeyen her yaralanmayı ve hastalığı sessiz birer ölüm fermanına dönüştürüyor.

Uluslararası topluma acil müdahale çağrısı

Sağlık yetkilileri ve insani yardım koordinatörleri, Gazze'deki durumun artık sadece bir kriz olmaktan çıkıp geri dönülemez bir toplumsal yok oluşa doğru evrildiğini belirtiyor. Bölgedeki ağır yaralıların ve acil tedavi gerektiren hastaların tedavi amacıyla sınır dışına tahliye edilememesi, kurtarılabilecek yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açıyor. Yaşanan bu tıbbi felaketin önüne geçilebilmesi için dünya genelindeki insani yardım kuruluşları ve küresel aktörlerin, medikal koridorların derhal açılması, yakıt ve temel ilaç tedarikinin kesintisiz olarak bölgeye sokulması yönünde İsrail yönetimine baskı yapması gerektiği çağrıları yineleniyor. Aksi takdirde, saldırıların doğrudan etkisinden kurtulan on binlerce insanın yetersiz beslenme, salgın hastalıklar ve tıbbi yetersizlikler yüzünden hayatını kaybedeceği uyarısı yapılıyor.