Gazze’de açlıktan ölenlerin sayısı 281’e yükseldi

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, yaptığı açıklamada, bölgede açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

Gazze'de insani kriz derinleşiyor

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini vurgulayan Burş, son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Burş, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de açlıktan ölenlerin sayısının 114'ü çocuk olmak üzere 281'e yükseldiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) yayımladığı raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunun kanıtlarla doğrulandığını" bildirmişti.

IPC'nin raporunda "22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya." tespitine yer verilmişti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 6'sı çocuk 21 Filistinli hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde çeşitli bölgelere şiddetli saldırılarına devam etti.

İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki El-Mevasi bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara yönelik hava ve topçu saldırılarında 6'sı çocuk 16 Filistinli hayatını kaybetti.

Kentin güneydoğusundaki sözde yardım dağıtım merkezi çevresinde bekleyenleri hedef alan İsrail saldırısında bir Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi’nin orta kesiminde, İsrail’e ait insansız hava aracının El-Megazi Mülteci Kampı’nda bir evi hedef alması sonucu 3 Filistinli can verdi.

Netzarim Koridoru çevresinde yine yardım bekleyenlerin üzerine ateş açılması sonucu bir Filistinli öldü. İsrail İHA'sının Nusayrat Mülteci Kampı’nın doğusunda bir evi hedef alması sonucu ise çok sayıda Filistinli yaralandı.

Filistinliler çok zor durumda!

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler, İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki Mugayyir beldesinde baskınlarını üçüncü gününde de sürdürdü

Mugayyir Köy Meclisi Başkan Yardımcısı Merzuk Ebu Naim, yerel basına yaptığı açıklamada, sabahın erken saatlerinden itibaren 30’dan fazla eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin, arama yaparak eşyalara zarar verdiğini, araçları tahrip edip, sivilleri de tehditlerle sindirmeye çalıştığını belirtti.

Baskınlar sırasında İsrail ordusuna ait iş makinelerinin, beldenin doğusundaki "Refid" bölgesinden başlayarak "Kılason" mevkisine uzanan bir yolu da kullanılamaz hale getirdiğini ifade eden Naim, ayrıca binlerce dönümlük zeytinlik alanın da tahrip edildiğini vurguladı.

Naim, İsrail askerlerinin daha önce de beldenin doğusundaki büyük bölümü zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerinde geniş çaplı yıkım yaptığını hatırlattı.

Filistinliler ölümle tehdit ediliyor

Saldırılar nedeniyle yüzlerce belde sakininin, evlerine dönemeyerek çevredeki köylerde gecelemek zorunda kaldığını aktaran Naim şunları söyledi:

"Beldenin girişleri günlerdir kapalı tutuluyor. Ambulansların ve sivillerin giriş çıkışına izin verilmiyor. İşgalci İsrail askerleri ayrıca esnafa dükkanlarını kapattırdı ve halkın hareket alanını ciddi şekilde kısıtladı."

Naim, beldedeki gerginliğin Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla daha da tırmandığını, bazı belde sakinlerinin cep telefonlarına gelen arama ve mesajlarla ölümle tehdit edildiklerini kaydetti.

Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in beldenin doğu girişine geçen yıl çadır kurarak yerleşimcileri Mugayyir'e saldırmaya teşvik ettiğini hatırlatan Naim, Ben-Gvir’in "köyün yıkılarak sakinlerinin göçe zorlanması gerektiğini savunduğunu" aktardı.