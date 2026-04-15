Gazze’de altı aylık ateşkes sürecinin bilançosu ağırlaştı

Gazze Şeridi’nde 10 Ekim 2025 tarihinde taraflar arasında sağlanan mutabakat, bölgedeki insani felaketi dindirmeyi ve kalıcı bir barışa zemin hazırlamayı hedefliyordu. Ancak aradan geçen altı aylık süre sonunda Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi tarafından kamuoyuyla paylaşılan veriler, sahadaki gerçekliğin diplomatik beklentilerin çok uzağında kaldığını gösteriyor.

Sistematik ihlaller ve sivil nüfusun güvenlik sorunu

İsrail ordusunun operasyonel faaliyetleri incelendiğinde, ihlallerin rastgele olaylardan ziyade geniş bir yelpazeye yayıldığı görülüyor. Altı ay içerisinde gerçekleştirilen bin 109 bombardıman ve 921 farklı ateş açma vakası, sivil yerleşim birimlerini savunmasız bıraktı. Bu saldırılar sonucunda yaşamını yitiren 754 kişinin büyük bir kısmının çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşması, çatışmaların doğrudan sivil yaşam alanlarına sirayet ettiğini kanıtlıyor.

Resmi kayıtlar, 97 askeri baskın ve 273 mülk yıkımının bölgedeki imar ve barınma çabalarını imkansız kıldığını ortaya koyuyor. Yaralanan 2 binden fazla kişinin tedavi süreçleri saldırıların sürekliliği nedeniyle sekteye uğrarken, alıkonulan 50 sivilin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Lojistik ambargo ve sosyal çöküş riski

Ateşkes metninin temel sütunlarından biri olan insani koridorun işleyişi, gelinen noktada sürecin en zayıf halkası olarak göze çarpıyor. Gazze’nin temel ihtiyaçlarını karşılaması planlanan 110 bin 400 yardım TIR'ının sadece 41 bin 714’ünün geçiş yapabilmiş olması, bölgedeki gıda ve tıbbi malzeme krizini kronik hale getirdi. Özellikle yakıt sevkiyatında yaşanan yüzde 85’lik aksama, hastanelerdeki jeneratörlerin durma noktasına gelmesine ve su arıtma tesislerinin kapasitesinin altına düşmesine neden oldu.

Refah Sınır Kapısı üzerinden sağlanması öngörülen geçişlerin de son derece kısıtlı tutulması, binlerce yaralı ve hasta için hayati olan dış tedavi imkanlarını ortadan kaldırdı. 36 bin kişilik listeden sadece 2 bin 703 kişinin geçişine izin verilmesi, insani protokollerin de askeri kısıtlamaların gölgesinde kaldığını tescilliyor. Uluslararası denetim mekanizmalarının bu ihlaller karşısındaki sessizliği, Gazze’de sadece askeri değil, aynı zamanda idari ve lojistik bir kuşatmanın da ateşkes süresince sürdürüldüğünü ortaya koyuyor