Gazze'de ampute futbolcular, aylar sonra ilk antrenmanını yaptı

Dünya Ampute Futbol Federasyonu üyesi Filistin Ampute Futbol Derneği, Gazze’de kimi İsrail saldırılarında kimi de çeşitli kazalarda uzuvlarını kaybeden ampute futbolculara moral vermek amacıyla Deyr el-Belah’taki Annan futbol sahasında antrenman programı organize etti.

Filistin Ampute Futbol Derneği Başkanı Fuad Ebu Galyun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların başlangıcından bu yana ilk kez ampute bireyler için bir antrenman düzenlendiğini belirtti.

"Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz"

Ebu Galyun, "Bu girişim, oyuncularımıza yalnız olmadıklarını göstermek ve onların spora aktif katılımını sağlamak için yapıldı. Umutları yeniden yeşertmek istiyoruz." dedi.

"Gazze'deki ampute bireyler için bir 'spor kenti' inşa edilmesini arzu ediyoruz"

Ampute bireylerin spor yoluyla yeniden hayata tutunmalarını sağlamayı hedeflediklerini aktaran Ebu Galyun, hayatın normale dönmesinin ardından Gazze'deki ampute bireyler için bir "spor kenti" inşa edilmesini arzu ettiklerini söyledi.

Bir günlüğüne de olsa etkinlikle Gazzeli ampute futbolcuların, savaşı ve sıkıntılarını unutmasını, moral ve motivasyonlarını yükseltmek istediklerini dile getiren Ebu Galyun, Gazzeli sporcuların sadece gıda değil, ilaç ve tıbbi malzeme desteğine de ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Hedef 2026 Dünya Kupası'na katılmak

Filistin Ampute Milli Futbol Takımı oyuncularının 2025'te Batı Asya Oyunları elemelerini geçerek 2026 Dünya Kupası'na katılmayı hedeflediklerini belirten Ebu Galyun, bu süreçte destek çağrısında bulundu.

Sporun fiziksel ve sosyal rehabilitasyon için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Ebu Galyun, Gazzeli sporcular ve özellikle de ampute sporcuların önündeki engellerin kaldırılması için destek çağrısı yaptı.

İrlanda Ampute Futbol Takımı kurucusu, İrlandalı antrenör Simon Baker tarafından 2019'da kurulan Gazze'nin ilk çocuk ampute futbol takımı, 2021'de Filistin Ampute Milli Futbol Takımı'na dönüştü.

Gazzeli ampute futbolcular, daha önce Asya Oyunları (2022) ve Fransa'da düzenlenen uluslararası maçlarda Filistin'i temsil etti ancak Kasım 2023'te Malezya'daki turnuvaya İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle katılamadı.

İsrail'in saldırılarında, Gazze'de 500'den fazla sporcu hayatını kaybetti

Gazze'de 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırılarda geçen bir yıllı aşkın sürede çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk, yaklaşık 300'ü futbolcu olmak üzere çeşitli spor dallarında 500'den fazla sporcu, hakem ve spor görevlisi hayatını kaybetti.

Saldırılar sonucunda ülkenin spor altyapısı da yerle bir edildi. Filistinli sporcular öldürülürken, merkezleri de İsrail tarafından bombalanarak yerle bir ediliyor, tesisler ve spor salonları ile stadyumlar buldozerlerle yıkılıyor.

İsrail saldırıları sonucunda Gazze'deki spor tesislerinin yüzde 90'ı tahrip edilirken futbol sahaları artık mezarlık olarak kullanılıyor.

İsrail birliklerinin, Ocak 2024'te Yermuk Stadyumu'nu Filistinli tutuklular için geçici bir hapishane olarak kullandığına dair bir video ortaya çıkmıştı.

Gazze Şeridi'nin kalbinde bulunan Deyr el-Belah'taki El Vahde Spor Akademisinden birçok çocuk da İsrail saldırıları nedeniyle öldürülmüştü.

Milli voleybol takımından İbrahim Kusaya ve Hasan Zuaiter, 14 Kasım 2023'te Gazze Şeridi'ndeki Cebeliye Mülteci Kampı'na düzenlenen bombalı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Milli atletizm takımının antrenörü Bilal Ebu Saman da 18 Aralık 2023'te, bir hava saldırısında yaşamını yitirirken, Ocak 2024'te, Filistin olimpiyat futbol takımının antrenörü Hani el-Masdar ise bir İsrail uçağının ateşlediği füzeyle öldürülmüştü.

Olimpiyat oyunlarına katılan ilk Filistinli sporcu Macid Ebu Marahil Gazze’deki Nuseyrat Mülteci Kampı’nda İsrail’in saldırıları sonrası yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle böbrek yetmezliğinden hayatını kaybetmişti.

Eski bir futbolcu ve Filistin Milli Olimpiyat Takımı CEO'su olan Hani Al-Masri da saldırılarda ölen sporculardan biri.

Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Racub, İsrail güçlerinin Filistin spor kulüplerine kasıtlı olarak saldırdığını ve bunun Olimpiyat Sözleşmesi'nin açık bir ihlali olduğunu ifade etmişti.

Türkiye'deki Suriyelilerin Kilis'ten ülkelerine dönüşü sürüyor

İç savaş sırasında Türkiye'ye sığınan Suriyelilerin, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi sonrasında ülkelerine dönüşü sürüyor.

Kilis'teki Öncüpınar Gümrük Kapısı'na gelen Suriyeliler, Geri Gönderme Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından ülkelerine gidiyor.

Türkiye'ye 12 yıl önce sığınan Yusuf Ali (28), "Allah razı olsun, Türkiye bize kapılarını açtı. Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk halkına, hepsine çok teşekkür ediyorum. Herkes dönsün, artık savaş bitti. Bu kış biterse 2-3 ay içerisinde herkes gidecektir." dedi.

Seyit el-Ahmet (16) ise Türkiye'de tekstil atölyesinde çalıştığını belirterek, "Savaş bitti, çok güzel oldu. Esad gitti, biz de ülkemize döneceğiz. Türk halkı bize çok iyi davrandı, hepsine teşekkür ediyorum." diye konuştu.