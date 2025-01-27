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Gazze'de ateşkes: Bankacılık faaliyetleri yeniden başladı

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarının durmasını içeren ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından iki banka hizmetlerine yeniden başladı.

AA
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Gazze'de ateşkes: Bankacılık faaliyetleri yeniden başladı
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Filistin Merkez Bankası konumundaki "Filistin Para Otoritesinden" konuya ilişkin açıklama yayımlandı.

Buna göre Filistin Bankası, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah ve Nusayrat bölgelerinde bu sabah itibarıyla çalışmaya başladı.

Arap İslam Bankası da eş zamanlı olarak Nusayrat bölgesinde bankacılık işlemlerine başladığını açıkladı.

Filistin Para Otoritesi, 19 Ocak'ta ateşkesin başlamasıyla birlikte Gazze Şeridi'nde hizmet vermek üzere bankalara şubelerini hazırlamaları talimatını vermişti.

İsrail'in saldırılarına başladığı 7 Ekim 2023'ten önce Gazze'de 97 otomatik para çekme makinesi işlem yaparken, halihazırda ise İsrail saldırıları nedeniyle bankalar da tahrip olduğu için yalnızca 3 ATM hizmet veriyor.

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