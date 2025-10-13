Gazze'de ateşkes | Hamas, Gazze'deki İsrailli esirleri teslim etmeye başladı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailli esirden 7'sini Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, esirlerin Gazze kenti, Deyr el-Belah ve Han Yunus olmak üzere 3 noktadan aşamalı olarak serbest bırakılacağı belirtildi.

İlk aşamada serbest bırakılan esirlerin isimlerinin Matan Angrest, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal, Gali Berman, Ziv Berman, Eitan Mor ve Omri Miran olduğu açıklandı.

Hamas'ın saat 10.00 civarında esirlerin bir kısmını daha serbest bırakacağı kaydedildi.

İsrailliler, esir takasını Tel Aviv’de kurulan ekranlardan takip ediyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması sonrası gerçekleşecek esir takasını Tel Aviv'de kurulan ekranlardan takip etti.

İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılacak 20 İsrailliden 7'sinin Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) heyetine teslim edilmesini coşkuyla karşıladı.

13 İsrailli esirin isim listesi açıklandı

Hamas, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakacağı İsrailli esirlerin isim listesini açıkladı.

Serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin Elkana Bohbot, Avinatan Or, Yosef-Haim Ohana, Evyatar David, Rom Braslavski, Eitan Mor, Segev Kalfon, Nimrod Cohen, Maxim Herkin, Matan Zangauker, Bar Kupershtein, David Cunio ve Ariel Cunio olduğu kaydedildi.

İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya ve belirlenen takvime uyacağız

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail varılan anlaşmaya uyduğu sürece kendilerinin de anlaşmaya uyacaklarını ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalacaklarını duyurdu.

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının Filistin halkının kararlılığı ve direnişinin bir sonucu olduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail anlaşmaya uyduğu sürece anlaşmaya uyulacağı ve bu bağlamda belirlenen takvime bağlı kalınacağı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca "Düşman, sahip olduğu güce ve istihbarata rağmen askeri baskıyla esirlerini geri alamadı. Şimdi, direnişin en başından bu yana söz verdiği gibi boyun eğiyor ve esirlerini takas anlaşması kapsamında geri alıyor." ifadesine yer verildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump 9 Ekim'de, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'in ilk saatlerinde anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 8 Ekim 2023'ten ateşkes anlaşmasına kadar geçen sürede düzenlediği saldırılarda 67 bin 682 kişi hayatını kaybetmiş, 170 bin 33 kişi yaralanmıştı.