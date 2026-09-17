Gazze'de ateşkes kağıt üstünde kaldı: Son 24 saatte 5 kişi hayatını kaybetti

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son bir gün içerisinde hastanelere 5 kişinin cenazesinin ve 14 yaralının ulaştırıldığı bildirildi. Bakanlık, hayatını kaybedenlerin doğrudan devam eden saldırılarda yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Hastanelere getirilen toplam cenaze sayısının 14 olduğu, ancak 9'unun geçmiş haftalardaki yıkımların enkazından çıkarıldığı belirtildi. Buna göre yeni saldırılarda ölenlerin sayısı 5 olarak kayıtlara geçti.

Saldırılar batı kesimlerde yoğunlaştı

Ateşkes sürecine rağmen saldırıların özellikle Gazze'nin batı kesimlerinde yoğunlaştığı ifade ediliyor. Şati Mülteci Kampı çevresinde sivillerin bulunduğu bir noktaya insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiği ve saldırıda yaralananlar olduğu aktarılıyor.

Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana da yüzlerce kişinin hayatını kaybettiğini vurguluyor. Bakanlığın verilerine göre ateşkes sonrası dönemde ölenlerin sayısı bini aşarken, yaralı sayısı 4 binin üzerine çıktı.

Toplam can kaybı 73 bini geçti

Bölgede Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarda toplam can kaybının 73 bini geçtiği, yaralı sayısının ise 170 binden fazla olduğu belirtiliyor. Yetkililer, yıkılan binaların enkazı altında hala çok sayıda cenaze bulunduğunu ve arama çalışmalarının sürdüğünü ifade ediyor.