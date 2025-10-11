  1. Ekonomim
Gazze’de ateşkesin ikinci gününde Filistinliler evlerine dönüyor

Gazze Şeridi'nde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ikinci gününde, yüzlerce Filistinli güneyden kuzeye dönmeyi sürdürüyor.

Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kalan Filistinliler, Gazze kentinde "enkaz haline gelen" evlerine dönüyor. 

Filistinliler, yanlarına alabildikleri eşyalarla Gazze Şeridi’nin kuzeyi ile güneyini bağlayan Selahaddin Caddesi ve Reşid Caddesi üzerinden kuzeye doğru ilerledi.

İsrail ordusunun çekildiği Han Yunus’un kentindeki evlerine dönen Filistinliler, evlerini kontrol ederken askerlerin bıraktığı kışkırtıcı yazılar ve büyük yıkımla karşılaştı.

